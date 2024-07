Loài hoa lớn nhất thế giới có nguy cơ tuyệt chủng: Bất ngờ nguyên nhân

Rafflesia là một loại ký sinh trùng và sống trên các cây nho nhiệt đới trên khắp các vùng của Đông Nam Á. Những bông hoa của Rafflesia lớn nổi tiếng với cánh hoa lốm đốm đỏ khổng lồ, tạo nên một điều bí ẩn với việc chúng mọc lên và nở ra một cách khó đoán được. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế, loài hoa Rafflesia hiện được xếp vào loại "cực kỳ nguy cấp". Một nhóm các nhà thực vật học đã kiểm tra 42 loài Rafflesia đã biết và môi trường sống của chúng, chủ yếu tại Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Kết quả cho thấy, loài thực vật này đang gặp rủi ro và dần biến mất nhiều và nhanh hơn so với trước đây do sự biến mất nhanh chóng của môi trường sống trong rừng cũng như các chiến lược bảo tồn và kế hoạch bảo vệ của các nước chưa đầy đủ. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng 60% loài Rafflesia đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Để bảo vệ những loài hoa đáng chú ý nhất thế giới, Tiến sĩ Chris Thorogood, Phó giám đốc Vườn Bách thảo của Đại học Oxford, kêu gọi sự tham gia liên khu vực. Hiện tại, việc nhân giống loài hoa Rafflesia đã thành công tại một vườn thực vật ở Tây Java và du lịch sinh thái bền vững xung quanh nhà máy ở Tây Sumatra, Indonesia, nhưng vẫn còn hạn chế. Năm 2022, các quốc gia đã cam kết bảo vệ 30% diện tích đất và biển của thế giới vào năm 2030 trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, nhằm làm chậm sự biến mất của các loài và hệ sinh thái. Tuy nhiên, các nghiên cứu cảnh báo rằng mối đe dọa kép từ biến đổi khí hậu và hủy hoại môi trường do con người gây ra đang làm giảm đáng kể đa dạng sinh học trên toàn thế giới. Chúng ta cần hành động để bảo vệ những loài quý báu này và duy trì sự đa dạng của hệ sinh thái trên hành tinh của chúng ta. Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc loài hoa biến hình thành “đầu lâu” khi héo tàn.

Rafflesia là một loại ký sinh trùng và sống trên các cây nho nhiệt đới trên khắp các vùng của Đông Nam Á. Những bông hoa của Rafflesia lớn nổi tiếng với cánh hoa lốm đốm đỏ khổng lồ, tạo nên một điều bí ẩn với việc chúng mọc lên và nở ra một cách khó đoán được. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế, loài hoa Rafflesia hiện được xếp vào loại "cực kỳ nguy cấp". Một nhóm các nhà thực vật học đã kiểm tra 42 loài Rafflesia đã biết và môi trường sống của chúng, chủ yếu tại Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Kết quả cho thấy, loài thực vật này đang gặp rủi ro và dần biến mất nhiều và nhanh hơn so với trước đây do sự biến mất nhanh chóng của môi trường sống trong rừng cũng như các chiến lược bảo tồn và kế hoạch bảo vệ của các nước chưa đầy đủ. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng 60% loài Rafflesia đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Để bảo vệ những loài hoa đáng chú ý nhất thế giới, Tiến sĩ Chris Thorogood, Phó giám đốc Vườn Bách thảo của Đại học Oxford, kêu gọi sự tham gia liên khu vực. Hiện tại, việc nhân giống loài hoa Rafflesia đã thành công tại một vườn thực vật ở Tây Java và du lịch sinh thái bền vững xung quanh nhà máy ở Tây Sumatra, Indonesia, nhưng vẫn còn hạn chế. Năm 2022, các quốc gia đã cam kết bảo vệ 30% diện tích đất và biển của thế giới vào năm 2030 trong một thỏa thuận mang tính bước ngoặt, nhằm làm chậm sự biến mất của các loài và hệ sinh thái. Tuy nhiên, các nghiên cứu cảnh báo rằng mối đe dọa kép từ biến đổi khí hậu và hủy hoại môi trường do con người gây ra đang làm giảm đáng kể đa dạng sinh học trên toàn thế giới. Chúng ta cần hành động để bảo vệ những loài quý báu này và duy trì sự đa dạng của hệ sinh thái trên hành tinh của chúng ta. Mời quý độc giả xem thêm video: Kinh ngạc loài hoa biến hình thành “đầu lâu” khi héo tàn.