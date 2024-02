Loài chuối to không tin nổi, chỉ có ở nước láng giềng Việt Nam

Chỉ mọc trong các khu rừng trên núi cao ở tỉnh Tây Papua của Indonesia, chuối cao nguyên khổng lồ (Musa ingens) là loài thực vật lớn nhất trong họ Chuối (Musaceae). Ảnh: MetaEfficient.Khi trưởng thành, những cây chuối này cao 15-20 mét, một số trường hợp có thể cao đến 30 mét. Cũng như các loài chuối họ hàng, "thân" của cây thực ra là các bẹ lá cuộn chặt. Ảnh: iNaturalist.Mỗi chiếc lá (không tính phần bẹ) của loài cây này có thể đạt chiều dài 5 m và chiều rộng 1 m. Bẹ lá dài 10-15 mét, dài nhất trong số tất cả các loài thực vật đã được biết đến. Ảnh: Encyclopedia of Life.Đường kính thân cây ở chỗ lớn nhất có thể lên tới gần 1 mét, phải vài người ôm mới xuể. Ảnh: MetaEfficient.Cụm hoa của chuối cao nguyên khổng lồ có thể dài tới 15 mét, một lần nữa là số đo dài nhất so với bất kỳ loài thực vật nào. Ảnh: Encyclopedia of Life.Trái của chúng có thể dài đến 40 cm, nặng 1,5-2 kg mỗi quả. Bên trong quả chứa nhiều hạt màu đen, thịt quả màu vàng, có vị ngọt và thơm ngon. Ảnh: MetaEfficient.Trung bình, mỗi cây chuối này sẽ ra 300 quả mỗi mùa. Đây không phải một loại quả phổ biến vì chúng chỉ được khai thác từ môi trường tự nhiên với sản lượng không cao. Ảnh: MetaEfficient.Không chỉ ăn quả, người dân địa phương còn sử dụng thân chuối làm rượu và làm vải, trong khi những chiếc lá khổng lồ được dùng làm mái che, chiếu ngồi và chiếu trải thức ăn. Ảnh: Trade Winds Fruit. Dù là loài thực vật thân thảo lớn nhất trên Trái đất, chuối cao nguyên khổng lồ hoàn toàn không được khoa học biết đến trước năm 1954, do chúng có phạm vi phân bố hẹp và mọc nơi hẻo lánh. Ảnh: Meise Botanic Garden Science. Ngày nay hạt của loài chuối đặc biệt này được bán trên nhiều trang mạng, nhưng rất ít người ươm trồng thành công vì chúng đòi hỏi môi trường giống với vùng phân bố tự nhiên (núi cao cận xích đạo) để phát triển. Ảnh: Ouriques Farm. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

