Loài chó biết hát quý hiếm, cả thế giới chỉ còn 200 con

Trong thế giới động vật hoang dã, có những loài sinh vật mang trong mình những câu chuyện huyền bí và độc đáo. Một trong số đó là loài chó biết hát New Guinea (New Guinea Singing Dog - NGSD), một giống chó hoang dã với khả năng phát ra những âm thanh du dương như tiếng hát. (Ảnh: Wikipedia) Loài chó quý hiếm này không chỉ nổi bật bởi tiếng kêu đặc trưng mà còn bởi hành trình sinh tồn đầy kỳ diệu của chúng.(Ảnh: CNN)Chó biết hát New Guinea là một giống chó hoang bản địa của đảo Papua New Guinea, thuộc dòng chó Dingo. Chúng có nguồn gốc từ chó sói châu Á, xuất hiện từ 10,000 đến 15,000 năm trước. Với kích thước nhỏ đến trung bình, NGSD có thân hình lực lưỡng, linh hoạt và nhanh nhẹn. Chúng cao từ 35–38 cm và nặng từ 8–14 kg, với bộ lông màu vàng đỏ hoặc đen vàng, thường có các vệt trắng.(Ảnh: CNN) Điểm đặc biệt nhất của NGSD chính là tiếng kêu của chúng. Âm thanh mà chúng phát ra được mô tả như một bản hòa ca, có thể so sánh với tiếng kêu của cá voi lưng gù. Khả năng này không chỉ làm cho NGSD trở nên độc đáo mà còn giúp chúng giao tiếp và xác định lãnh thổ trong môi trường hoang dã.(Ảnh: Carolina Tiger Rescue) Trong nhiều thập kỷ, NGSD được cho là đã tuyệt chủng trong tự nhiên do sự phát triển của con người và sự lai tạp với các giống chó khác. Tuy nhiên, vào những năm 1950, hai con chó thuần chủng đã được phát hiện và đưa đến vườn thú Taronga tại Sydney, Australia. Từ đó, giống chó này được bảo tồn và nhân giống tại các vườn thú và khu bảo tồn trên khắp thế giới.(Ảnh: Popular Science) Một phát hiện đáng chú ý vào năm 2020 đã làm dấy lên hy vọng về sự tồn tại của NGSD trong tự nhiên. Các nhà khoa học đã tìm thấy những con chó hoang tại vùng cao nguyên Papua, gần mỏ Grasberg, và xác nhận chúng có bộ gene gần giống với NGSD. Phát hiện này không chỉ mở ra cơ hội bảo tồn loài chó quý hiếm này mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự đa dạng sinh học và khả năng sinh tồn của chúng.(Ảnh: IndyStar) Hiện nay, chỉ có khoảng 200 đến 300 con NGSD sống trong các vườn thú và khu bảo tồn trên khắp thế giới. Việc bảo tồn và nhân giống NGSD là một thách thức lớn, đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học và những người yêu động vật.(Ảnh: Australian Geographic) Chó biết hát New Guinea không chỉ là một loài vật quý hiếm mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và khả năng thích nghi trong tự nhiên. Hành trình tái sinh của chúng là minh chứng cho sức mạnh của thiên nhiên và tầm quan trọng của việc bảo vệ đa dạng sinh học.(Ảnh: Goku shoes sales) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài vật như bước ra từ truyện cổ tích, được ví "quý hơn vàng".

