Loài thực vật cổ xưa tuyệt chủng 2.000 năm bất ngờ 'tái xuất'

Trong thế giới thực vật, ít có loài cây nào mang trong mình nhiều huyền thoại và bí ẩn như Silphium. Được biết đến như một loại thảo dược quý giá trong thời cổ đại, Silphium từng là một phần không thể thiếu trong y học và ẩm thực của các nền văn minh Hy Lạp và La Mã. Tuy nhiên, loài cây này đã biến mất một cách bí ẩn khoảng 2.000 năm trước, để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. (Ảnh: Integrated Pest Management) Silphium, còn được gọi là laserwort, từng được sử dụng rộng rãi bởi các bác sĩ Hy Lạp cổ đại như Hippocrates để chữa trị nhiều loại bệnh, từ đau dạ dày đến bệnh tim. (Ảnh: National Geographic) Ngoài ra, nó còn là một gia vị quý giá trong ẩm thực La Mã, được sử dụng để tạo hương vị cho các món ăn từ đậu lăng đến thịt chim hồng hạc. (Ảnh: Britannica). Trong triều đại của Julius Caesar, Silphium được coi là một tài sản quý giá, được cất giữ cùng với vàng trong kho bạc hoàng gia. (Ảnh: All That's Interesting) Theo các tài liệu lịch sử, Silphium đã bị khai thác quá mức và cuối cùng biến mất khỏi bề mặt Trái Đất. Nhà văn La Mã Pliny the Elder ghi nhận rằng cây Silphium cuối cùng đã được tặng cho Hoàng đế Nero. Từ đó, loài cây này trở thành một huyền thoại, một biểu tượng của sự mất mát do con người gây ra.(Ảnh: Greek Reporter). Gần đây, một phát hiện đáng kinh ngạc đã làm dấy lên hy vọng về sự hồi sinh của Silphium. Giáo sư Mahmut Miski từ Đại học Istanbul đã tìm thấy một loài cây có nhiều điểm tương đồng với Silphium cổ đại tại vùng Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: BBC) Loài cây này, được đặt tên là Ferula drudeana, có những đặc tính hóa học tương tự như Silphium, bao gồm khả năng chống ung thư, tránh thai và chống viêm.(Ảnh: BBC) Nếu Ferula drudeana thực sự là Silphium, đây sẽ là một phát hiện có ý nghĩa to lớn đối với y học và khoa học thực vật. Nó không chỉ mở ra cơ hội nghiên cứu về các đặc tính chữa bệnh của loài cây này mà còn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học.(Ảnh: The Big Smoke) Silphium, từ một loài cây huyền thoại đã biến mất, nay có thể trở lại với chúng ta. Sự hồi sinh của nó không chỉ là một câu chuyện kỳ diệu về sự khám phá mà còn là một bài học quý giá về việc bảo vệ và tôn trọng thiên nhiên. (Ảnh: ResearchGate) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo.

