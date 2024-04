Loài cây kịch độc ẩn trong vẻ đẹp hoàn mỹ, mọc nhiều ở Việt Nam

Loài cây chứa chất kịch độc này mọc nhiều ở các tỉnh thành của Việt Nam như: Tỉnh Kiên Giang, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Hậu Giang, tỉnh Bến Tre hay tỉnh Đồng Tháp,...Cây Datura là một loại cây cỏ nhỏ, mọc quanh năm và có chiều cao lên đến 1 - 2m. Thân cây tương đối nhẵn, nổi bật với hai tông màu xanh hoặc tím. Trên thân cây sẽ mọc ra nhiều cành non cùng rất nhiều lông tơ ngắn. Lá cây có hình trứng với phần đầu nhọn và đáy hẹp. Mặt lá khi non sẽ có khá nhiều lông, đến khi lớn dần thì lông cũng rụng theo. Các hoa đơn có chiều dài khoảng 1 - 2cm và thường mọc ở các kẽ lá. Quả cây Datura có hình cầu, khi nhìn từ bên ngoài sẽ thấy có rất nhiều gai nhọn. Ban đầu xuất hiện ở Nam Mỹ, cây Datura sau đó lan rộng sang các khu vực khác với vẻ ngoài đẹp đẽ và hương thơm quyến rũ. Tuy nhiên, toàn bộ cây Datura đều chứa độc, từ lá, hoa đến quả. Độc tính chủ yếu của nó đến từ các loại alkaloid sinh học như alkaloid Datura và atropine, có thể gây ra ngộ độc nghiêm trọng và thậm chí tử vong nếu sử dụng sai cách. Alkaloid của cây Datura ảnh hưởng đến nhiều hệ thống trong cơ thể, từ hệ hô hấp đến da và hệ tiêu hóa, gây ra các triệu chứng như cháy rát cổ họng, khó thở, ngứa, sưng, chóng mặt, ảo giác, đồng tử mở to, tăng nhịp tim và triệu chứng về đường tiêu hóa. Mặc dù được xem như một loại cây linh thiêng trong một số nền văn hóa, vẻ đẹp của hoa và sức quyến rũ của cây Datura có thể khiến người ta bỏ qua tính nguy hiểm của nó. Đối với người bình thường, việc tiếp xúc với cây Datura và các bộ phận của nó nên được tránh để đề phòng ngộ độc không mong muốn. Việc nâng cao hiểu biết và nhận thức về rủi ro từ cây Datura là cần thiết để bảo vệ bản thân và người khác khỏi nguy cơ ngộ độc không mong muốn. Mời quý độc giả xem thêm video: Ngắm những loài cây có hình thù kỳ quái đến khó tin.

