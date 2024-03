Loài cá sấu lớn nhất thế giới, nghiền nát con mồi bằng một cú cắn

Cá sấu nước mặn (Crocodylus porosus) được tìm thấy trong môi trường sống nước mặn, vùng đất ngập nước và các con sông trải dài từ bờ biển phía đông Ấn Độ, khắp Đông Nam Á và xuống bờ biển phía bắc Australia, Ảnh: Diana Lynne. Theo nghiên cứu năm 2012 trên tạp chí PLOS One, cá sấu nước mặn có lực cắn mạnh nhất, ở mức 16.460 newton (N). Bất cứ vật nào rơi vào hàm cá sấu nước mặn đều chịu lực cắn khổng lồ trong quá trình hấp hối. Ảnh: Vanrenterghem. Cá sấu nước mặn thường được mệnh danh là "khủng long sống", những kẻ săn mồi đỉnh cao này sở hữu lực cắn có thể làm gãy xương và nghiền nát con mồi một cách dễ dàng. Đây là con cá sấu nước mặn có tên Elvis ở Reptile Park, Gosford. Những chiếc răng đó tạo ra lực cắn mạnh nhất thế giới. Ảnh: John Englart. Trung bình, cá sấu nước mặn đực đạt chiều dài 17 feet (5,2 m) và nặng khoảng 1.000 pound (450 kg). Tuy nhiên, các nhà sinh vật học đã từng tìm thấy những mẫu vật dài 23 feet (7 m) và nặng 2.200 pound (1.000 kg). Trong ảnh là cá sấu nước mặn “Lolong” – con cá sấu lớn nhất từng bị bắt trong tự nhiên với tổng chiều dài 6,17 m (hơn 20 ft) và nặng 1.075 kg (2370 lb). Ảnh: Lara Mesoga. Lực cắn của cá sấu nước mặn là do chúng có một cơ hàm khổng lồ kết hợp với cơ chế đóng mạnh mẽ, cho phép chúng kẹp chặt con mồi với sức mạnh vô song. Ngoài ra, những chiếc răng hình nón sắc nhọn của chúng được thiết kế hoàn hảo để đâm thủng và xé thịt, khiến chúng trở thành thợ săn đáng sợ nhất trong môi trường nước. Tuy nhiên, những chiếc răng đó không được thiết kế để nhai, vì vậy cá sấu nước mặn thường nuốt chửng toàn bộ con mồi. Thức ăn của cá sấu nước mặn bao gồm nhiều loại sinh vật như cá, động vật không xương sống, chim, bò sát và động vật có vú. Ngoài ra, các trường hợp tấn công con người đã từng được ghi nhận ở Ấn Độ và Indonesia. Chúng cũng được tạo hóa ban cho thính giác và khứu giác vô cùng nhạy bén. Với lực cắn mạnh mẽ như vậy, cá sấu nước mặn đã trở thành kẻ săn mồi đỉnh cao, cho phép chúng chế ngự và khuất phục ngay cả những con mồi đáng gờm nhất, đảm bảo sự sống sót và thống trị của chúng trong hệ sinh thái. Với sự sinh tồn từ thời tiền sử đến hiện đại, cá sấu nước mặn được ghi nhận là ăn thịt những động vật lớn như trâu và thậm chí cả cá mập. Tuy nhiên, dù có sức mạnh đáng sợ, cá sấu nước mặn vẫn phải đối mặt với những mối đe dọa đáng kể do mất môi trường sống và bị săn bắn. Cá sấu nước mặn được mô tả là "dễ bị tổn thương" trong Danh sách đỏ của IUCN, nêu bật sự cần thiết của các nỗ lực bảo tồn để đảm bảo sự tồn tại liên tục của chúng. Mời quý độc giả xem video: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấn tượng của loài cá đắt đỏ bậc nhất thế giới

