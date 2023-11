Loài cá cảnh độc đáo nhất Việt Nam: Giá “chát” đến trăm triệu đồng!

Cá La Hán thu hút sự chú ý của giới nuôi cá cảnh bởi giá trị của chúng có thể lên đến cả trăm triệu đồng. Cá La Hán có nguồn gốc từ Malaysia, xuất hiện trong những năm đầu 2000 và nhanh chóng trở thành một trong những loài cá cảnh nhiệt đới được ưa chuộng trên toàn thế giới. Thú vị nhất ở chúng là có ngoại hình đẹp, mạnh mẽ, màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là hai bên hông rực rỡ, đầu gù to giống như của một ông tiên, nên chúng được gọi là La Hán.Cá La Hán được cho là mang lại sự thịnh vượng và may mắn, được người nuôi cá ưa chuộng hơn cả các loài cá cảnh trước đó như cá dĩa và cá rồng. Chúng được lai tạo thông qua phương pháp của các nghệ nhân cá cảnh. Mặc dù có nhiều giả thuyết về nguồn gốc, nhưng thực tế, chúng được lai tạo từ nhiều loài cá khác nhau thuộc họ cá rô phi. Các loại cá La Hán phổ biến bao gồm Kim Cương, Thái Đỏ, King Kamfa (loại đắt nhất) và King Lai (lai giữa King Kamfa và Kim Cương). Chúng dễ nuôi, có tuổi thọ cao (trên 10 năm) và khỏe mạnh. Mỗi con cá La Hán có hình thể độc đáo và mang đặc điểm của cả cha và mẹ. Cá La Hán ưa thích thức ăn sống như tôm, ốc, cá con và thịt bò băm nhuyễn. Để đánh giá giá trị của một con cá La Hán, người nuôi chú ý đến các đặc điểm như vảy cá óng ánh, màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là kích thước và hình dạng của đầu gù. Cá La Hán có thể được bán với giá từ 400.000 – 700.000 đồng/con cá giống. Khi trưởng thành, chúng đội giá lên cả chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng. Cá La Hán được nuôi nhiều không chỉ ở các nước châu Á như Việt Nam, Trung Quốc mà còn được du nhập và phổ biến ở nhiều quốc gia khác ở châu Âu, Trung Mỹ. Mặc dù là giống cá lai tạo, nhưng cá La Hán có tuổi thọ khá cao và mang theo năng lượng phong thủy tích cực, tượng trưng cho sự an lành, thịnh vượng và may mắn theo quan niệm của người châu Á. Mời quý độc giả xem thêm video: Các loài “dị thú” được phát hiện ở Việt Nam gây ám ảnh.

