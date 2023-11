Ngắm loài cá cảnh đắt đỏ nhất thế giới: Có trong Sách Đỏ Việt Nam!

Cá rồng hoang dã hay còn gọi là cá rồng châu Á có tên khoa học là Scleropages formosus. Đây được cho là loài cá cảnh đắt nhất thế giới. Vào năm 2009, một con cá rồng tại Trung Quốc đã được bán với giá 300.000 USD (khoảng 6,9 tỷ đồng). Số lượng cá rồng châu Á còn rất ít trong tự nhiên. Vì vậy, loài cá này nằm trong danh sách được bảo vệ bởi Đạo luật Các loài nguy cấp (Endangered Species Act) của Mỹ. Năm 1975, 183 quốc gia ký hiệp ước phân loại cá rồng là loài quý hiếm và cấm buôn bán quốc tế đối với loài cá này. Sách Đỏ Thế giới IUCN đưa cá rồng châu Á vào diện loài Nguy cấp. Tương tự, Sách Đỏ Việt Nam ghi nhận đây là loài cần được bảo vệ của ngành Thủy sản. Do đó, mọi hoạt động săn bắt, mua bán cá rồng châu Á hoang dã ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đều bị nghiêm cấm. Tại Việt Nam, cá rồng hoang dã được tìm thấy nhiều nhất là ở Đồng Nai. Loài cá này thường có màu vàng, đỏ. Một số nền văn hóa châu Á quan niệm cá rồng hoang dã mang đến may mắn và sự giàu có cho chủ nhân. Khi trưởng thành, mỗi con cá rồng hoang dã có thể đạt chiều dài cơ thể khoảng 90 cm và nặng hơn 7 kg. Chúng có hình dáng thon dài, dẹp hai bên, vảy to. Đặc biệt, loài cá này còn có một đôi râu ngắn. Loài cá rồng hoang dã ấp trứng phôi trong miệng. Mỗi lần sinh sản, chúng đẻ khá ít trứng. Sau khi chui ra khỏi vỏ trứng, cá con sẽ ăn côn trùng trên mặt nước. Khi trưởng thành, chúng sẽ ăn những loài cá bé hơn. Theo các chuyên gia, cá rồng hoang dã có thể sống thọ khoảng 10 - 15 năm. Trong bối cảnh cá rồng hoang dã gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên, từ năm 1989, Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) cho phép người dân ở Đông Nam Á nuôi, khai thác và bán loài cá này. Kể từ đó, nhiều trang trại nuôi cá rồng hoang dã xuất hiện và đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Các đại gia sẵn sàng bỏ ra từ vài triệu cho đến hàng tỷ đồng để mua cá rồng về làm cảnh và coi nó như biểu tượng của địa vị xã hội. Không những vậy, một số người muốn con cá của mình đẹp hơn nên có thể chi khoản tiền lớn để "phẫu thuật thẩm mỹ" cho chúng như: bỏ ra khoảng 90 USD để sửa mắt cho cá, thay đổi phần dưới miệng cá khoảng 60 USD, chỉnh sửa đuôi cá khoảng 60 USD... Hiện nhiều trại nuôi cá rồng tìm cách lai tạo ra những màu sắc mới cho loài cá rồng. Theo đó, những con cá rồng có màu đỏ tươi có giá khoảng 1.400 USD/con (hơn 30 triệu đồng), những con có màu tím ngọc lục bảo có giá khoảng 12.000 USD/con (khoảng 270 triệu đồng), cá rồng bạch tạng khoảng 100.000 - 300.000 USD/con... Mời độc giả xem video: Loại cá cảnh đáng sợ đang mua bán tràn lan. Nguồn: THĐT1.

Cá rồng hoang dã hay còn gọi là cá rồng châu Á có tên khoa học là Scleropages formosus. Đây được cho là loài cá cảnh đắt nhất thế giới. Vào năm 2009, một con cá rồng tại Trung Quốc đã được bán với giá 300.000 USD (khoảng 6,9 tỷ đồng). Số lượng cá rồng châu Á còn rất ít trong tự nhiên. Vì vậy, loài cá này nằm trong danh sách được bảo vệ bởi Đạo luật Các loài nguy cấp (Endangered Species Act) của Mỹ. Năm 1975, 183 quốc gia ký hiệp ước phân loại cá rồng là loài quý hiếm và cấm buôn bán quốc tế đối với loài cá này. Sách Đỏ Thế giới IUCN đưa cá rồng châu Á vào diện loài Nguy cấp. Tương tự, Sách Đỏ Việt Nam ghi nhận đây là loài cần được bảo vệ của ngành Thủy sản. Do đó, mọi hoạt động săn bắt, mua bán cá rồng châu Á hoang dã ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đều bị nghiêm cấm. Tại Việt Nam, cá rồng hoang dã được tìm thấy nhiều nhất là ở Đồng Nai. Loài cá này thường có màu vàng, đỏ. Một số nền văn hóa châu Á quan niệm cá rồng hoang dã mang đến may mắn và sự giàu có cho chủ nhân. Khi trưởng thành, mỗi con cá rồng hoang dã có thể đạt chiều dài cơ thể khoảng 90 cm và nặng hơn 7 kg. Chúng có hình dáng thon dài, dẹp hai bên, vảy to. Đặc biệt, loài cá này còn có một đôi râu ngắn. Loài cá rồng hoang dã ấp trứng phôi trong miệng. Mỗi lần sinh sản, chúng đẻ khá ít trứng. Sau khi chui ra khỏi vỏ trứng, cá con sẽ ăn côn trùng trên mặt nước. Khi trưởng thành, chúng sẽ ăn những loài cá bé hơn. Theo các chuyên gia, cá rồng hoang dã có thể sống thọ khoảng 10 - 15 năm. Trong bối cảnh cá rồng hoang dã gần như tuyệt chủng ngoài tự nhiên, từ năm 1989, Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) cho phép người dân ở Đông Nam Á nuôi, khai thác và bán loài cá này. Kể từ đó, nhiều trang trại nuôi cá rồng hoang dã xuất hiện và đem lại nguồn thu nhập lớn cho người dân. Các đại gia sẵn sàng bỏ ra từ vài triệu cho đến hàng tỷ đồng để mua cá rồng về làm cảnh và coi nó như biểu tượng của địa vị xã hội. Không những vậy, một số người muốn con cá của mình đẹp hơn nên có thể chi khoản tiền lớn để "phẫu thuật thẩm mỹ" cho chúng như: bỏ ra khoảng 90 USD để sửa mắt cho cá, thay đổi phần dưới miệng cá khoảng 60 USD, chỉnh sửa đuôi cá khoảng 60 USD... Hiện nhiều trại nuôi cá rồng tìm cách lai tạo ra những màu sắc mới cho loài cá rồng. Theo đó, những con cá rồng có màu đỏ tươi có giá khoảng 1.400 USD/con (hơn 30 triệu đồng), những con có màu tím ngọc lục bảo có giá khoảng 12.000 USD/con (khoảng 270 triệu đồng), cá rồng bạch tạng khoảng 100.000 - 300.000 USD/con... Mời độc giả xem video: Loại cá cảnh đáng sợ đang mua bán tràn lan. Nguồn: THĐT1.