Loài bọ ngựa như đến từ phim khoa học viễn tưởng của Việt Nam

Có địa bàn phân bố ở Việt Nam, bọ ngựa khiên răng (Parablepharis kuhlii) là một trong những loài côn trùng có ngoại hình kỳ dị nhất thế giới. Ảnh: Newlands Garden Centre.Các cá thể trưởng thành của loài bọ ngựa này dài từ 5-7 cm, cơ thể có màu từ nâu vàng đến đen, bụng và chân có diềm, ngực có hình khiên đặc trưng. Ảnh: Small Exotic Farm.Tên gọi quốc tế thông dụng của chúng là bọ ngựa ma Việt Nam (Vietnamese ghost mantis) hoặc bọ ngựa Darth Vader, theo tên nhân vật phản diện có vẻ ngoài hắc ám trong loạt phim "Star Wars". Ảnh: Starwars.com.Cho đến nay, loài bọ ngựa này chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Chúng được cho là chia sẻ nhiều nét tương đồng với các loài bọ ngựa khác như kiểu săn mồi rình rập, con cái to hơn và có tập tính ăn con đực. Ảnh: Reddit.Ngoại hình của bọ ngựa khiên răng là một đặc điểm tiến hóa giúp chúng ngụy trang ở môi trường sống là cành lá khô. Ảnh: Tumblr Gallery.Ở Việt Nam, loài bọ ngựa này từng được nhìn thấy ở nhiều nơi, nhưng mới chỉ có một vật mẫu nghiên cứu được ghi nhận chính thức ở Hướng Hoá, Quảng Trị. Ảnh: Small Exotic Farm.Trên thế giới, chúng được tìm thấy ở Ấn Độ, Myanmar, đảo Borneo, đảo Java và tỉnh Vân Nam ở Trung Quốc. Ảnh: The Spider Shop.Do dáng vẻ độc lạ, bọ ngựa Darth Vader được nhiều người tìm mua trên thị trường sinh vật cảnh quốc tế. Giá bán của chúng vào khoảng 10 USD một cá thể non và 65 USD cho cá thể trưởng thành. Ảnh: Phenomenal Phids.Loài bọ ngựa này khá dễ nuôi và sinh sản trong điều kiện nhân tạo. Chúng được cho ăn các loại côn trùng như gián, dế, con non ăn ruồi giấm. Nhiệt độ nuôi lý tưởng là 4-28°C, độ ẩm 70-80%... Ảnh: Endorlado Mantis World. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

