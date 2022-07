Lộ tính năng "độc quyền" cực hot trên iPhone 15 Pro Max

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone 15 Pro Max sẽ là thiết bị đầu tiên được Táo khuyết trang bị ống kính tiềm vọng, cho độ phóng đại xa hơn so với ống kính tele thông thường. Ống kính này chỉ xuất hiện trên phiên bản Pro Max. Bằng cách đặt thấu kính nằm ngang 90 độ, nhà sản xuất có thể tăng chiều dài ống kính Tele, từ đó tăng khả năng chụp ảnh zoom của thiết bị. Ông Kuo cho biết thêm, ống kính tele tiềm vọng trên iPhone 15 Pro Max cho phép iPhone có thể zoom quang học với hệ số phóng đại 6X, đi kèm cảm biến 12MP kích thước 1/3 inch và tích hợp chống rung cảm biến sensor-shift. Hệ số 6X tương đương gấp đôi so với iPhone 13 Pro hiện tại, vốn có camera tele 3X, nhưng không phải là tiềm vọng. Chiếc iPhone 15 Pro vẫn giữ lại công nghệ ống kính như cũ, với khả năng zoom quang học lên tới 6x. Bên cạnh đó, ông Kuo cho biết iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max ra mắt năm 2024 có thể sẽ cùng được trang bị công nghệ này. Không có thông tin nào cho thấy Táo khuyết sẽ trang bị ống kính tiềm vọng trên các mẫu iPhone tầm trung. Mặc dù iPhone 14 series còn chưa ra mắt, tuy nhiên các thông tin rò rỉ về thế hệ iPhone 15 đã lộ diện khá nhiều trong thời gian gần đây khiến các iFan vô cùng háo hức. Theo một số tin đồn, Notch tai thỏ có lẽ sẽ bị loại bỏ hoàn toàn trên thế hệ iPhone 15. Màn hình iPhone 15 sẽ có kích thước 6,12 inch. Thông tin từ Spec Tech cho biết, điện thoại sẽ sử dụng tấm nền Super Retina XDR OLED với tần số quét 120Hz. Các viền bezel dự kiến cũng sẽ được tối ưu siêu mỏng hứa hẹn mang đến diện tích hiển thị tốt hơn cho thế hệ iPhone 15. Có thể các biến thể iPhone 15 sẽ được cung cấp sức mạnh từ chip xử lý A17 Bionic. Chipset mới sẽ nâng cấp từ A16 Bionic, được trang bị trên các model iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Ngoài ra, một số thông tin cho rằng iPhone 15 sẽ được cung cấp dung lượng pin lớn hơn so với các model trước. Dự kiến từ viên pin 3.240mAh có thể tăng lên mức 4.200mAh, giúp tuổi thọ pin tốt hơn. Ngoài ra, theo Kuo, Apple dự kiến sẽ cải thiện ống kính siêu rộng và ống kính tele trên các mẫu 14 Pro. Cụ thể, Táo khuyết sẽ sử dụng cảm biến 48MP mới thay cho cảm biến 12MP. iều này sẽ mang tới tính năng quay video 8K lần đầu xuất hiện trên iPhone. Ngoài ra, ống kính tele sẽ có thấu kính bảy thành phần được nâng cấp và camera trước cũng có nhiều sự cải thiện về cảm biến và công nghệ chống rung. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

