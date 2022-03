Lộ thiết kế hoàn thiện của iPhone 14 Pro khiến iFan thất vọng

Theo những gi Max Weinbach chia sẻ, thiết kế của dòng iPhone 14 Pro năm nay dường như không thay đổi nhiều so với iPhone 13 Pro. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt chính là mẫu iPhone 14 Pro và Pro Max có thể thay thế phần khuyết đỉnh "tai thỏ" bằng phần khoét nhỏ hơn để chứa FaceID và camera. Cụm camera sau của máy có thể sẽ to hơn và không khác biệt nhiều so với mẫu iPhone 14 thường. Bản vẽ CAD cũng cho thấy Apple sẽ giữ nguyên thiết kế của iPhone 13 Pro, kể cả phần camera lồi cho mẫu điện thoại sắp ra mắt, ngoại trừ việc thay đổi phần khoét. Điều này khiến nhiều iFan thất vọng vì điểm khác biệt chủ yếu chỉ nằm ở viền màn hình mỏng hơn và không có "tai thỏ", còn lại không có nhiều khác biệt. Cả hai mẫu iPhone 14 Pro và Pro Max cũng sẽ dày hơn thế hệ trước khoảng 0,2 mm do viên pin được nâng cấp và cụm camera sau lồi. Do đó, người dùng không thể sử dụng phụ kiện của iPhone 13 cho mẫu iPhone mới. Nhiều tin đồn cho rằng iPhone 14 sẽ chỉ hỗ trợ eSIM. Tuy nhiên, ảnh dựng rò rỉ mới đây cho thấy Apple vẫn giữ nguyên khe cắm SIM. Đồng thời, vị trí các nút bấm cũng sẽ được giữ nguyên. iPhone 14 Pro và Pro Max cũng sẽ sở hữu màn hình 6,1 inch tương tự với iPhone 14, tuy nhiên phần hiển thị sẽ lớn hơn do cụm camera hình viên thuốc. Dù còn nửa năm nữa mới ra mắt nhưng đã có rất nhiều tin đồn về iPhone 14 được công bố. iPhone 14 Pro và Pro Max sẽ tiếp tục được trang bị màn hình ProMotion 120Hz cùng ống kính telephoto với khả năng zoom quang học thực thụ - đây là những tính năng chỉ dành cho bản Pro mà thôi. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro có thể được trang bị độc quyền chip A16 Bionic mới toanh của Apple, vốn được chế tạo trên quy trình 4nm mới. Trong khi đó, iPhone 14 và iPhone 14 Max sẽ tiếp tục sử dụng chip A15 Bionic hiện tại, nhưng có nhiều RAM hơn, từ 4GB lên 6GB. iPhone 14 Pro sẽ có lượng RAM tương tự, nhưng là loại RAM LPDDR5 tiên tiến hơn, với tốc độ nhanh hơn gấp rưỡi và tiết kiệm điện hơn 30% so với thế hệ hiện nay. Đã có một số báo cáo trước đây nói rằng Apple có thể thay camera chính 12MP trên iPhone 14 Pro bằng camera 48MP sắc nét hơn. Chất lượng hình ảnh của iPhone 13 Pro đã rất xuất sắc, nhưng với việc có thêm nhiều "chấm" hơn, người dùng iPhone sẽ được thoải mái crop ảnh theo ý muốn mà không lo ngại vấn đề "vỡ" hình nữa. iPhone 14 Pro sẽ tiếp tục sở hữu độc quyền màn hình ProMotion 120Hz, cho trải nghiệm vuốt mượt mà hơn. Chúng ta cũng sẽ thấy iPhone 14 Pro và Pro Max có ống kính zoom quang học 3x, trong khi iPhone 14 thường chỉ có zoom kỹ thuật số. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

Theo những gi Max Weinbach chia sẻ, thiết kế của dòng iPhone 14 Pro năm nay dường như không thay đổi nhiều so với iPhone 13 Pro. Tuy nhiên, có một điểm đặc biệt chính là mẫu iPhone 14 Pro và Pro Max có thể thay thế phần khuyết đỉnh "tai thỏ" bằng phần khoét nhỏ hơn để chứa FaceID và camera. Cụm camera sau của máy có thể sẽ to hơn và không khác biệt nhiều so với mẫu iPhone 14 thường . Bản vẽ CAD cũng cho thấy Apple sẽ giữ nguyên thiết kế của iPhone 13 Pro, kể cả phần camera lồi cho mẫu điện thoại sắp ra mắt, ngoại trừ việc thay đổi phần khoét. Điều này khiến nhiều iFan thất vọng vì điểm khác biệt chủ yếu chỉ nằm ở viền màn hình mỏng hơn và không có "tai thỏ", còn lại không có nhiều khác biệt. Cả hai mẫu iPhone 14 Pro và Pro Max cũng sẽ dày hơn thế hệ trước khoảng 0,2 mm do viên pin được nâng cấp và cụm camera sau lồi. Do đó, người dùng không thể sử dụng phụ kiện của iPhone 13 cho mẫu iPhone mới. Nhiều tin đồn cho rằng iPhone 14 sẽ chỉ hỗ trợ eSIM. Tuy nhiên, ảnh dựng rò rỉ mới đây cho thấy Apple vẫn giữ nguyên khe cắm SIM. Đồng thời, vị trí các nút bấm cũng sẽ được giữ nguyên. iPhone 14 Pro và Pro Max cũng sẽ sở hữu màn hình 6,1 inch tương tự với iPhone 14, tuy nhiên phần hiển thị sẽ lớn hơn do cụm camera hình viên thuốc. Dù còn nửa năm nữa mới ra mắt nhưng đã có rất nhiều tin đồn về iPhone 14 được công bố. iPhone 14 Pro và Pro Max sẽ tiếp tục được trang bị màn hình ProMotion 120Hz cùng ống kính telephoto với khả năng zoom quang học thực thụ - đây là những tính năng chỉ dành cho bản Pro mà thôi. Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro có thể được trang bị độc quyền chip A16 Bionic mới toanh của Apple, vốn được chế tạo trên quy trình 4nm mới. Trong khi đó, iPhone 14 và iPhone 14 Max sẽ tiếp tục sử dụng chip A15 Bionic hiện tại, nhưng có nhiều RAM hơn, từ 4GB lên 6GB. iPhone 14 Pro sẽ có lượng RAM tương tự, nhưng là loại RAM LPDDR5 tiên tiến hơn, với tốc độ nhanh hơn gấp rưỡi và tiết kiệm điện hơn 30% so với thế hệ hiện nay. Đã có một số báo cáo trước đây nói rằng Apple có thể thay camera chính 12MP trên iPhone 14 Pro bằng camera 48MP sắc nét hơn. Chất lượng hình ảnh của iPhone 13 Pro đã rất xuất sắc, nhưng với việc có thêm nhiều "chấm" hơn, người dùng iPhone sẽ được thoải mái crop ảnh theo ý muốn mà không lo ngại vấn đề "vỡ" hình nữa. iPhone 14 Pro sẽ tiếp tục sở hữu độc quyền màn hình ProMotion 120Hz, cho trải nghiệm vuốt mượt mà hơn. Chúng ta cũng sẽ thấy iPhone 14 Pro và Pro Max có ống kính zoom quang học 3x, trong khi iPhone 14 thường chỉ có zoom kỹ thuật số. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.