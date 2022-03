iPhone 14 series sẽ thăng hạng đẳng cấp nhờ trang bị tính năng này?

Nhiều người dùng hy vọng, iPhone 14 series sẽ sử dụng cổng USB-C. Dòng iPhone 13 trang bị kèm cáp USB-C - Lightning trong hộp. Trong khi đó, Apple hoàn toàn có thể tạo ra cáp kết nối với cả hai đầu USB-C và giúp khách hàng của mình dễ dàng kết nối với các thiết bị ngoại vi hơn. Người dùng sẽ chỉ cần mang theo một cáp để sạc/ kết nối tất cả các thiết bị di động, giảm nhu cầu về cáp tùy chỉnh và cục sạc. Người dùng có thể mua khá nhiều phụ kiện có cổng Lightning trên mạng nhưng sẽ có khá ít người sử dụng chúng vì đa số những tai nghe tốt nhất hoặc tai nghe chống ồn tốt nhất là loại không dây. Bên cạnh đó, với việc Ủy ban Châu Âu đang thúc đẩy sử dụng cổng USB- C, tương lai không xa là Apple sẽ phải áp dụng USB-C cho iPhone, bất kể hãng có muốn ở lại thị trường đó hay không. Cổng USB-C mang tới nhiều lợi ích cho người dùng. Bên cạnh việc phổ biến của công USB-C, chúng cũng mở ra các tính năng mới và thú vị cho iPhone 14, đặc biệt là phiên bản iPhone 14 Pro. Tốc độ truyền dữ liệu của cáp Lightning là 480 Mbps trong khi cáp USB-C có thể đạt 40 Gbps và hỗ trợ nhiều thiết bị ngoại vi cao cấp hơn Lightning. iPad Pro là một minh chứng rõ ràng nhất vì thiết bị có thể sử dụng USB-C để kết nối với màn hình có độ phân giải cực cao cũng như hoạt động như một bộ chỉnh sửa cho ảnh và video với khả năng thu thập tệp từ máy ảnh DSLR và các nguồn khác. Do đó, cặp iPhone 14 Pro hoặc iPhone 14 Pro Max có thể sử dụng cổng USB- C theo cách tương tự. Điều này đặc biệt hợp lý với iPhone 14 Pro Max vì chiếc iPhone này có màn hình 6,7 inch tương tự như iPhone 13 Pro Max. Vì vậy, nếu Apple không chấp nhận USB-C cho iPhone 14, đây sẽ là thiệt thòi lớn cho người tiêu dùng và đồng nghĩa với việc công ty tại Cupertino quay lưng lại với tiềm năng iPhone. Gần đây, các tin đồn về iPhone 14 xuất hiện ngày càng dày đặc. Nhiều nguồn tin cho rằng, các mẫu iPhone 14 Pro sẽ có màn hình LTPO, hỗ trợ tần số quét thay đổi trong khoảng 1Hz đến 120Hz. Về kích thước, model iPhone 14 Pro được cho là có tấm nền OLED 6.06 inch, trong khi iPhone 14 Pro Max sở hữu kích thước 6.68 inch. Thông tin rò rỉ cũng cho thấy, iPhone 14 sẽ đi kèm với màn hình OLED dẻo 6.06 inch. Để nhớ lại, bản vẽ CAD của thiết bị này cho thấy nó vẫn sử dụng thiết kế notch như các mẫu iPhone 14 hiện tại, trong khi các model “Pro” sẽ chuyển sang sử dụng màn hình đục lỗ hiện đại hơn. Năm nay, Apple được cho là sẽ thay thế biến thể “mini” bằng model iPhone 14 Max lớn hơn, có kích thước 6.68 inch và sử dụng tấm nền OLED. Tuy nhiên, điện thoại này cùng với model iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ không có công nghệ Promotion nên chỉ hỗ trợ tần số quét 60Hz tiêu chuẩn. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple.

