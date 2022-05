Lộ diện sản phẩm xịn xò nhất của dòng iPhone 14, iFan thích mê

Dựa trên thông số kỹ thuật mà Apple đã gửi cho các nhà sản xuất phụ kiện và mô hình mới, các iFan đã phần nào hình dung được một cách tổng quát về vẻ ngoài của iPhone 14 Pro Max. Giống như các tin đồn từ trước đến nay, iPhone 14 Pro Max sẽ có màn hình đục lỗ dạng chữ “i”, với một phần chứa camera trước và một phần chứa công nghệ Face ID. Đây là nâng cấp được chờ đợi nhất trên phiên bản 14 Pro Max. Tuy nhiên, thay đổi này sẽ không xuất hiện trên phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn. Điều này giúp Apple có thể tạo ra nhiều sự khác biệt hơn giữa hai phân khúc sản phẩm của hãng. Việc chuyển từ một tai thỏ kích thước lớn sang một rãnh cắt hình viên thuốc cho Face ID sẽ giúp iPhone 14 Pro có kích thước màn hình lớn hơn. Tuy nhiên có vẻ Apple chưa thu nhỏ phần viền xung quanh camera so với những gì người dùng mong muốn. Cụm camera trên iPhone 14 Pro Max cũng sẽ có thiết kế lớn và dày hơn. Điều này đến từ hệ thống camera chính hoàn toàn mới với độ phân giải 48 MP. Hệ thống này hứa hẹn sẽ cung cấp cho máy nhiều tính năng mới như quay video ở độ phân giải 8K, hỗ trợ thiết bị AR/VR. Ngoài ra, cách sắp xếp các ống kính không có gì khác biệt so với trước đây. Mô hình 3D mới cũng cho thấy iPhone 14 Pro Max có tỷ lệ khung hình cao hơn so với 13 Pro Max. Rõ ràng, tỷ lệ màn hình đã thay đổi từ 19,5:9 lên 20:9. Điều này cũng lý giải vì sao iPhone 14 Pro Max có các cạnh với hình dạng khác nhau. Mặc dù hình ảnh không quá rõ ràng nhưng có thể khẳng định iPhone 14 Pro Max có viền mỏng hơn so với phiên bản trước. iPhone 14 Pro Max dự kiến sẽ sử dụng con chip đời mới với tên gọi A16 Pro, có tốc độ nhanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn. Cả 4 phiên bản iPhone 14 sẽ được trang bị camera selfie hỗ trợ khả năng lấy nét tự động. Bên cạnh đó, khẩu độ của camera này cũng sẽ lớn hơn với f/1.9, thay vì f/2.2 như trên iPhone 13. Toàn bộ dòng iPhone 14 dự kiến sẽ được trang bị camera trước tốt hơn và cũng được cho là có khả năng gửi tin nhắn khẩn cấp qua mạng vệ tinh. Những thay đổi này có thể khiến chúng trở thành ứng viên thiết bị cầm tay tốt nhất năm 2022. Bên cạnh 3 phiên bản màu sắc cơ bản gồm trắng, xám và vàng, dòng sản phẩm iPhone 14 nhiều khả năng sẽ được bổ sung thêm màu tím. Apple tiết lộ dòng sản phẩm iPhone 14 sẽ được ra mắt vào tháng 9/2022. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

