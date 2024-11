Choáng váng bộ tộc sống dưới nước, có 2 bộ phận to bất thường

Giữa lòng đại dương bao la của vùng Tam giác san hô, có một bộ tộc kỳ bí đã tồn tại và phát triển suốt hơn 15.000 năm. Đó chính là bộ lạc Banjo, một cộng đồng người sống chủ yếu dưới nước, với phổi và lá lách to hơn người bình thường, cho phép họ thở dưới nước trong thời gian dài. (Ảnh: Hello Indo)Người Banjo dành phần lớn thời gian dưới nước, chỉ lên đất liền để ngủ và thu thập các nguyên liệu cần thiết. Họ sống trong những ngôi nhà sàn nổi trên mặt nước và di chuyển bằng những chiếc thuyền thủ công. Cuộc sống của họ hoàn toàn gắn bó với đại dương, từ thức ăn đến hoạt động hàng ngày.(Ảnh: National Geographic) Qua hàng ngàn năm, bộ gen của người Banjo đã tiến hóa để thích nghi hoàn toàn với môi trường biển. Phổi và lá lách của họ phát triển lớn hơn, giúp họ có khả năng lặn lâu đến 13 phút mà không cần thiết bị hiện đại. Bộ gen của họ có 25 điểm khác biệt so với người bình thường, một minh chứng rõ ràng cho sự thích nghi độc đáo này.(Ảnh: Times of India) Người Banjo tự làm mặt nạ lặn bằng gỗ và sử dụng tạ thủ công để lặn dễ dàng hơn. Để săn bắt sinh vật biển, họ tự làm lưới đánh cá và giáo gỗ. Họ ăn cá, tảo và hải sản - nguồn thức ăn duy nhất của bộ lạc. Văn hóa của người Banjo cũng rất đặc biệt, với các phong tục và tín ngưỡng gắn liền với biển cả.(Ảnh: Nomad Archipelago) Ngày nay, có khoảng 1 triệu cư dân Banjo ở mọi lứa tuổi. Tất cả họ đều học cách sống dưới nước từ khi còn nhỏ.(Ảnh: The Guardian) Mặc dù nền văn minh còn thấp, nhưng dân số của họ vẫn đông đảo và phát triển. Cuộc sống tuyệt vời của họ luôn thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học và những người nghiên cứu văn hóa.(Ảnh: Deep English) Dù đã thích nghi hoàn hảo với môi trường biển, người Banjo vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nhất là khi môi trường biển ngày càng bị đe dọa bởi ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Việc bảo tồn và tôn vinh văn hóa độc đáo của người Banjo không chỉ quan trọng cho họ mà còn là bài học quý giá về sự đa dạng và sức mạnh của thiên nhiên.(Ảnh: The Golden Scope) Bộ lạc Banjo là một minh chứng sống động cho khả năng thích nghi của con người với môi trường khắc nghiệt. Họ không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ, giữ vững bản sắc văn hóa đặc trưng của mình. Sự kỳ diệu của họ là câu chuyện truyền cảm hứng về sự bền bỉ và sức mạnh của con người trước thiên nhiên. Việc nghiên cứu và bảo tồn cộng đồng này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự đa dạng sinh học và văn hóa của hành tinh.(Ảnh:Unbelievable Facts) Mời quý độc giả xem thêm video: Cuộc sống của bộ tộc “người cá” lặn biển như “nhảy múa".

