Lộ diện iPhone 14 màu hồng và xanh dương khiến dân mạng phát sốt

Theo hình ảnh concept, iPhone 14 sẽ có 2 màu sắc mới là hồng và xanh dương. 2 phiên bản nàu mới này sẽ chỉ có trên iPhone 14 và iPhone 14 Max. Chỉ còn gần 2 tháng nữa theo lịch trình, Apple sẽ cho ra mắt dòng iPhone 14 series. Theo thông tin rò rỉ, Apple vẫn quyết định cho ra mắt 4 model là iPhone 14 – 6,1 inch, iPhone 14 Max – 6,7 inch với màn hình tai thỏ và iPhone 14 Pro – 6,1 inch, iPhone 14 Pro Max – 6,7 inch với thiết kế màn hình dạng đục lỗ. Theo thông tin rò rỉ từ các leaker, khác với các mẫu iPhone 13, chỉ có dòng Pro có tần số quét 120Hz. Cả 4 mẫu iPhone 14 đều sẽ có màn hình 120Hz và sử dụng công nghệ tấm nền LTPO. iPhone 14‌ Max dự kiến sẽ nằm trên ‌iPhone 14‌ trong dòng sản phẩm và có màn hình 6,7 inch giống như iPhone 12 Pro Max và ‌iPhone 13 Pro‌ Max. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Apple tin rằng tất cả các mẫu ‌iPhone 14‌ sẽ có bộ nhớ RAM 6GB, với các mẫu ‌iPhone 14‌ tiêu chuẩn có bộ nhớ LPDDR 4X và các mẫu ‌iPhone 14 Pro‌ có bộ nhớ LPDDR 5. Bộ nhớ RAM nhiều hơn 50% trong ‌iPhone 14‌ và ‌iPhone 14‌ Max có thể cho phép nó giữ nhiều ứng dụng và tab trình duyệt hơn được mở trong nền để tiếp tục nhanh hơn, cung cấp cho các nhà phát triển nhiều khoảng trống hơn để xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ, ngốn bộ nhớ và làm cho các thiết bị này sử dụng được lâu hơn trong nhiều năm tới. Chip RF 5G của ‌iPhone 14‌ được chế tạo trên quy trình 6nm của TSMC, cung cấp một con chip vật lý nhỏ hơn với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn. Quy trình RF 6nm cho phép chip sử dụng ít năng lượng hơn trên cả hai băng tần 5G và mmWave dưới 6GHz trong khi vẫn mang lại hiệu suất cao. Đồng thời để hiệu quả hơn, việc thu nhỏ thành phần thu phát RF lớn bên trong ‌iPhone‌ được cho là sẽ giải phóng không gian vật lý. Mỗi milimet vuông thể tích được thu hồi sẽ tạo ra nhiều không gian hơn cho một viên pin lớn hơn. Mặc dù các mẫu ‌iPhone 14‌ được cho là sẽ bỏ qua camera góc rộng 48 megapixel mới và thay vào đó là camera góc rộng 12 megapixel của ‌iPhone 13‌, nhưng tất cả các iPhone 2022 tiêu chuẩn đều có những cải tiến đối với camera góc siêu rộng. Cả 4 mẫu ‌iPhone 14‌ sẽ có hệ thống camera trước được nâng cấp với khả năng tự động lấy nét và khẩu độ ƒ/1.9 rộng hơn. Để so sánh, camera trước trên tất cả các mẫu ‌iPhone 13‌ đều có tiêu cự cố định và khẩu độ ƒ/2.2. Mức giá của dòng iPhone 14 dự kiến sẽ đắt hơn 100 USD so với dòng iPhone 13 tiền nhiệm. Theo đó, iPhone 14 sẽ có giá 799 USD, iPhone 14 Max có giá là 899 USD, dòng Pro và Pro Max sẽ có mức giá lần lượt là 1.099 USD và 1.199 USD. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

