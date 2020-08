Lộ danh tính game thủ “đẹp trai nhất thế giới” được chị em săn đón

Mystic là game thủ nổi danh ở tựa game Liên Minh Huyền Thoại và thi đấu ở vị trí xạ thủ. Anh khẳng định tên tuổi trong màu áo 2 đội tuyển thuộc Jin Air Greenwings là Stealths và Falcons Chàng game thủ sinh năm 1995 từng khiến các cô gái "đứng ngồi không yên" khi ảnh thẻ của anh được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội. Vẻ đẹp không góc chết, đánh bại cả ảnh thẻ là điểm nhấn khiến Mystic gây "bão" mạng. Khi mới sang Trung Quốc thi đấu cho cho team World Elite (WE), Mystic chưa giành được chỗ đứng và đành phải chuyển sang đi rừng cho team WE Academy. Đến tháng 1/2015, anh mới lên đội chính thức. Một thông tin chắc chắn sẽ khiến fans girl tiếc hùi hụi đó là anh chàng là "chậu đã có hoa". Bà xã của Mystic sở hữu ngoại hình xinh xắn, dễ thương. Cặp đôi kết hôn đầu năm 2018 nhưng phải đến tháng 8/2018, khi anh chàng thông báo đón con trai đầu lòng trên trang cá nhân thì cộng đồng game, dân mạng mới biết hóa ra anh chàng đã có gia đình. Nam thần Esports này sở hữu gương mặt sáng sủa, lạnh lùng, đôi mắt một mí đặc trưng. Mystic cũng được nhiều người ưu ái nhận xét là một trong những game thủ đẹp trai nhất làng LOL thế giới. Vào năm ngoái, anh chàng 25 tuổi này còn vinh dự lọt vào danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất châu Á do trang TCC Asia tổ chức. Anh chàng trông vừa nam tính, lạnh lùng lại vừa có nét thư sinh. Mystic sở hữu vẻ ngoài điển trai như idol nhóm nhạc Hàn Quốc. Được biết, sau 5 năm gắn bó với Team WE, Mystic đã quyết định trở về quê nhà để gia nhập đội Afreeca Freecs. Mời quý độc giả đón xem thêm video Stream game - Nghề kiếm tiền từ GAME - Nguồn: VTV24

