Linh cẩu và kền kền chia nhau xác voi gặp nạn lúc... giao phối

Voi cái bị vỡ xương chậu khi con đực cố giao phối, nó chết do không thể dậy tìm thức ăn và vô tình trở thành miếng mồi béo bở cho những con vật đói bụng quanh khu vực đó. Các nhân viên trong Khu bảo tồn Londolozi, Nam Phi dự đoán, các loài ăn xác sẽ nhanh chóng có mặt để thưởng thức bữa ăn khổng lồ miễn phí này. Quả nhiên, linh cẩu là loài đầu tiên góp mặt trong bữa tiệc. Vào buổi sáng đầu tiên khi nhân viên tới chỗ cái xác, những con linh cẩu đã đánh chén một khối thịt lớn trên người con voi. Rõ ràng, việc không tốn sức vẫn có bữa ăn khiến chúng đều phấn khích. Nhiều mẩu thịt thừa đôi khi văng xa trong lúc chúng cắn xé miếng ngon. Sau khi linh cẩu ăn no căng bụng nhờ nguồn thịt dồi dào, đến lượt kền kền đến xơi tái con voi đáng thương. "Có tới khoảng 200 con: kền kền lưng trắng, kền kền đội mũ, kền kền đầu trắng, thậm chí có một con kền kền Cape", nhân viên Tyrrell chia sẻ. Trong khi linh cẩu mải mê xé từng tảng thịt lớn, kền kền ăn hiệu quả hơn bằng cách mổ có hệ thống vào mỗi mẩu thịt. Một trong những con linh cẩu quay trở lại khiến những ''kẻ cơ hội'' kền kền bay tán loạn. Chỉ sau 36 tiếng, xác con voi chỉ còn lại chút xương tàn. Đây là điều vượt ngoài dự đoán của những nhân viên kiểm lâm khi họ nghĩ phải mất tới 5-6 ngày xác voi mới được giải quyết hết. Con linh cẩu trong ảnh đang tranh thủ gặm khớp nối xương đùi. Lúc này hộp sọ, xương lồng ngực và vài mẩu thịt vương vãi là tất cả những gì còn sót lại của xác voi. Một con sư tử đực đánh hơi thấy mùi thịt tươi khi ngang qua khu vực linh cẩu và kền kền vừa xâu xé xác voi. Tuy nhiên mọi thứ đã quá muộn, nó đã bỏ lỡ một bữa tiệc thịnh soạn. Linh cẩu nổi tiếng là loài động vật máu lạnh tàn nhẫn nhất thế giới tự nhiên. Chúng có thể giết chết các loài vật to lớn như ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng, thậm chí ăn thịt đồng loại hay cả những con non không có sức phản kháng. Với tuyệt chiêu độc ''đào hậu môn'', linh cẩu thực sự là những thợ săn bậc thầy trên đồng cỏ châu Phi, có thể hạ gục nhiều loài động vật to lớn. Trong khi kền kền được mệnh danh là loài ''cơ hội'' nhất, chuyên ăn thịt xác chết với chiếc mỏ sắc nhọn và cặp chân mạnh mẽ. Cảnh linh cẩu và kền kền tử chiến. Đàn linh cẩu hiếu chiến tấn công sư tử | BBC

