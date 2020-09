Tung chiêu "chỗ hiểm", linh cẩu dễ dàng hạ gục tê giác sừng khủng

Linh cẩu đốm được biết đến là loài ăn xác chết nhưng trên thực tế, chúng vẫn thường đi săn để tìm kiếm bữa ăn cho mình bằng cách phối hợp thành bầy đàn. Thông thường chúng săn nai, linh dương, nhưng có đôi khi đối tượng của đám linh cẩu khát máu là... tê giác. Những hình ảnh được ghi lại ở Vườn quốc gia Kruger cho thấy đám linh cẩu nhỏ hiếu chiến hợp sức ''cà khịa'' con tê giác đang lang thang gần đó. Chúng nhanh chóng xác định đối tượng của mình và tiến tới tấn công, điều vô cùng hiếm trong tự nhiên vì tê giác quá khoẻ, hung dữ, đặc biệt sở hữu cái sừng thuộc dạng khủng trong thế giới tự nhiên. Dường như nhận thấy khó mà chiến thắng con mồi to lớn, đàn linh cẩu chọn đối tượng là một con tê giác chưa trưởng thành, bị thương ở chân. Tình trạng hạn hán kéo dài cũng khiến tê giác yếu hơn bình thường. Loài linh cẩu này dùng tuyệt chiêu độc tấn công ''hậu môn'', áp dụng để săn mọi con vật to lớn và chỉ có voi mới thoát được đơn giản là vì chúng quá cao to so với chiều cao của linh cẩu. Con tê giác càng trở nên bất lực khi 5 con linh cẩu thi nhau tấn công, cắn vào đùi con mồi. Đồng loại không còn ở cạnh trợ giúp tê giác chống lại kẻ thù bởi sự quấy phá của đàn linh cẩu. Con tê giác điên cuồng bỏ chạy đến gần khu vực sông khô cạn để tránh khỏi sự tấn công của linh cẩu. Tuy nhiên vì quá yếu nó vẫn bị những kẻ săn mồi khát máu đuổi kịp. Sau một hồi vật lộn, đàn linh cẩu hiếu chiến hạ gục được tê giác và thưởng thức bữa ăn thịnh soạn của mình. Linh cẩu đốm nổi tiếng là loài ăn xác thối trên thảo nguyên, bản tính cực kỳ hung hãn, hiếu chiếu, sẵn sàng nghênh chiến với những kẻ thủ lớn hơn, đặc biệt khi chúng đi theo bầy đàn. Không cao và chạy nhảy giỏi như sư tử, bởi vậy loài linh cẩu này thường hạ gục con mồi bằng cách tấn công vào phần đuôi và hậu môn, khiến con vật chết từ từ và đầy đau đớn. Nếu một vài con linh cẩu đuổi theo và tấn công phía sau một con thú ăn cỏ lớn, chúng sẽ có thể hạ gục một con quái thú khổng lồ chỉ bằng ba cú đánh, khiến sư tử cũng phải kiêng nể. Bởi vậy không khá khó hiểu khi người ta đặt cho chúng biệt danh là ''anh cả châu Phi'' hay ''quái thú hậu môn''. Một trong những lần khác linh cẩu bạo gan ''cà khịa'' tê giác. Mặc dù phương thức săn mồi của linh cẩu khá...kinh dị, nhưng loài này thực sự là những thợ săn bậc thầy trên đồng cỏ châu Phi. Linh cẩu nhận bài học nhớ đời khi cả gan bắt nạt tê giác con. | National Geographic

