Lịm tim loài ngựa siêu đẹp, đắt ngang chục căn biệt thự

Ngựa Đại Uyển hay ngựa Fergana được mệnh danh là loài ngựa đến từ thiên giới, cũng là loài ngựa đắt nhất thế giới, giá trị so với vài căn siêu biệt thự còn nhỉnh hơn. Lý do là bởi chúng quá đẹp, sức khỏe tuyệt vời lại quá quý hiếm. Theo tìm hiểu, có truyền thuyết ghi lại rằng, ngựa Đại Uyển sống trên các đỉnh núi cao cheo leo, quanh năm phủ mây trắng bồng bềnh, vì thế còn được gọi là Thiên Mã (ngựa trời). Ngựa Đại Uyển cực kỳ thông minh, người ta không thể bắt được, chỉ có thể dụ cho lai giống để nuôi ngựa con mà dùng. Loài ngựa con ấy được người Trung Quốc gọi là "thiên mã tử" tức con của ngựa trời. Giống ngựa này mồ hôi đỏ như máu, dai sức và khỏe tuyệt trần, ngày đi ngàn dặm vẫn không hề mỏi mệt. Vì thế, chúng còn có cái tên là "hãn huyết bảo mã", "hãn huyết thần câu". Tương truyền, Hán Vũ Đế đã từng tiến hành chiến tranh hai lần chỉ vì giống ngựa trời Đại Uyển này. Trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung cũng có nhắc đến, Quách Tĩnh tặng ngựa Đại Uyển cho Hoàng Dung, tính ra giá trị còn vượt xa siêu xe thể thao bây giờ. Được biết, ngựa Đại Uyển có nguồn gốc chính là ngựa Akhal-Teke, là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan. Đây là một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất. Akhal-Teke thuộc giống ngựa thuần chủng nhất thế giới, loài ngựa này có tốc độ phi mã cực nhanh và khả năng chịu đựng vô cùng dẻo dai. Một số nhà khoa học tin rằng, chất đỏ chảy ra như mồ hôi của ngựa Đại Uyển có thể là do giun tròn ký sinh Parafilaria Multipapillosa gây ra. Loài giun tròn này ảnh hưởng đến những con ngựa, gây ra các nốt xuất huyết dưới da ở vùng đầu và các chi. Tuy vậy, cũng có nhiều chuyên gia phản đối giả thuyết này. Ngoài dòng mồ hôi đỏ như máu, tổng thể ngựa Đại Uyển cực kỳ đẹp, đường nét thanh lịch, toàn thân phát ra ánh sáng óng ánh vô cùng thu hút. Dưới ánh mặt trời, ngựa Đại Uyển hệt như một sinh vật thần thoại.

Theo thống kê không chính thức, hiện tại, chỉ có khoảng 1.250 con ngựa trời Đại Uyển thuần chủng trên thế giới, vô cùng quý giá. Mời quý vị xem video: Tai nạn không ngờ với ngựa cưng

