Lạ lùng ngôi làng “ru ngủ", đang làm việc bỗng rơi vào giấc ngủ say

Ngôi làng Kalachi nằm ở miền núi phía Bắc Kazakhstan, cách thủ đô Astana 445 km, có số dân khoảng 810 người. Năm 2013, khoảng 1/5 dân số trong làng mắc phải hội chứng kỳ lạ là ngủ không kiểm soát. Họ có thể buồn ngủ ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Những giấc ngủ có thể kéo dài cả ngày, một vài ngày hay thậm chí cả một tuần. Việc ngủ li bì ngày qua ngày là điều không người dân nào ở nơi đây mong muốn. Tuy nhiên họ không thể kiểm soát được giấc ngủ của mình và ngủ thiếp đi trong khi đang làm bất kì việc gì. Một số người có giấc ngủ dài đến mức người thân tưởng bị hôn mê và đưa vào bệnh viện. Nhưng sau khi kiểm tra thì họ không hề có dấu hiệu của loại bệnh nào mà chỉ đơn thuần là đang ngủ. Sau khi thức dậy, nhiều người bị mất trí nhớ tạm thời, biểu hiện là không thể nhớ được trước đó những chuyện gì đã xảy ra. Việc cơn buồn ngủ xuất hiện đột ngột và khiến nhiều người mê man gây không ít khó khăn cho người dân nơi đây trong đời sống sinh hoạt. Không chỉ bị suy giảm trí nhớ, những người có giấc ngủ kéo dài hơn như 3 - 4 ngày hay thậm chí cả tuần còn gặp phải tình trạng bị ảo giác, đau đầu, cơ thể mệt mỏi và gia tăng ham muốn chuyện "chăn gối" ở người trưởng thành. Cơn buồn ngủ có thể xảy đến bất kỳ lúc nào đối với người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau, thậm chí cả ở động vật như chó, mèo. Một số người dân trong làng tin rằng họ đang là nạn nhân của... người ngoài hành tinh hoặc nằm trong các cuộc thử nghiệm "kinh dị" của chính phủ. Trước hiện tượng kỳ lạ này, rất nhiều chuyên gia từ khắp nơi đã đến tận Kalachi để điều tra. Ban đầu, một số nhà khoa học cho rằng nguyên nhân là do uống phải rượu vodka giả. Nhưng khi hiện tượng lan rộng ra, số lượng người mắc ngày càng tăng lên, nhiều nhà nghiên cứu lại chuẩn đáo đây là "bệnh não không rõ nguồn gốc". Nhưng qua một thời gian dài sau đó, lý do gây ra hội chứng ngủ này ở người dân Kalachi mới thực sự được tìm ra, nguyên nhân là do khí độc thoát ra từ các mỏ uranium bị bỏ hoang ở gần ngôi làng. Các nhà nghiên cứu phân tích được trong không khí tại làng Kalachi tồn tại lượng carbon monoxide và hydrocarbon cực kì cao, nồng độ oxy lại bị suy giảm, khiến cho dân làng bị rơi tình trạng ngủ bất thường. Sau khi xác định được nguyên nhân, chính quyền địa phương đã di dời người dân Kalachi tới nơi khác sinh sống. >>>Xem thêm video: Ngôi làng của những đầu sư tử thổi lửa (Nguồn: VTV24).

