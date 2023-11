Kỳ thú loài lưỡng cư tí hon nhưng cực “to mồm": Việt Nam không thiếu!

Nhái bầu hoa có tên khoa học là Microhyla ornata. Loài lưỡng cư này phân bố ở một số nơi trên thế giới như: Nepal, bán đảo Ấn Độ và đảo Andaman và Nicobar, Sri Lanka, Bangladesh... Tại Việt Nam, nhái bầu hoa phân bố ở miền Bắc vào đến Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Đặc điểm nổi bật của loài nhái bầu hoa là chúng có các dấu mũi tên điển hình trên lưng. Các cá thể nhái bầu hoa thường có cơ thể màu vàng nhạt với các miếng vá màu nâu sẫm. Chiều dài thân của chúng khoảng 18 - 28mm và trên lưng có những đốm dạng nâu sẫm. Mặc dù có kích thước nhỏ bé chỉ bằng 2 ngón tay người lớn nhưng nhái bầu hoa có tiếng kêu và vang xa hơn so với đa số các loài nhái. Nguyên do là bởi nhái bầu hoa có túi kêu lớn. Nhờ cơ quan cộng hưởng ở cổ nên tiếng kêu của chúng to và vang xa hơn. Thức ăn chủ yếu của nhái bầu hoa gồm: kiến, mối, côn trùng đất. Môi trường sống của nhái bầu hoa khá đa dạng bao gồm: đồng cỏ, thảo nguyên, cây bụi nhiệt đới và cận nhiệt đới, rừng nhiệt đới, rừng cận nhiệt đới ẩm lá rộng, rừng lá rộng khô nhiệt đới... Mời độc giả xem video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

