"Mắt chữ A, mồm chữ O" với sự kỳ dị của loài nhái bén

Nhái lá liệng (Cruziohyla calcarifer) dài 5-9 cm, phân bố ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Loài nhái bén này sống trên cây, có thể liệng từ cây này sang cây khác bằng cách dùng màng chân xòe rộng như dù lượn. Nhái sữa Amazon (Trachycephalus resinifictrix) dài 7-9 cm, sống trên tán cao của những khu rừng Nam Mỹ. Loài nhái bén có màu sắc bất thường này đẻ trứng trong hốc cây chứa nước, nơi nòng nọc sẽ phát triển thành ếch con.

< Nhái xanh Australia (Litoria caerulea) dài 5-10 cm, phân bố ở Đông Bắc Australia và New Guinea. Loài nhái bóng nhẫy, leo tường nhanh nhẹn này thường xuất hiện gần nơi con người sinh sống.Nhái đầu xương (Anotheca spinosa) dài 6-8 cm, là loài nhái bản địa ở Mexico và Trung Mỹ. Chúng có những mấu xương đặc trưng sau đầu, sống trong những cây họ dứa hay chuối và đẻ trứng trong hõm chứa nước của các cây này. Nhái đầu xẻng Yucatan (Triprion petasatus) dài 5-7,5 cm, sống trong những khu rừng đất thấp ở Mexico và Trung Mỹ. Loài lưỡng cư này có cái đầu kỳ lạ này trốn trong những hốc cây và dùng chỏm xương lồi trên đầu để bịt kín khe hở. Nhái mắt đỏ (Agalychnis callidryas) dài 4-7 cm, sống ở các khu rừng mưa nhiệt đới của Trung Mỹ. Leo trèo giỏi, chúng thường giao phối trên những cây nhô ra trên mặt nước. Khi nở từ đám trứng bám trên lá, nòng nọc sẽ rơi xuống nước. Nhái ngược đời (Pseudis paradoxa) dài 5-7 cm, sống ở Nam Mỹ và Trinidad. Chúng mang cái tên "ngược đời" do nòng nọc dài gấp bốn lần so với cá thể trưởng thành. Nhái vượn cáo (Agalychnis lemur) dài 3-5 cm, phân bố ở Trung Mỹ. Hoạt động về đêm, chúng ngủ ở mặt dưới của lá cây suốt cả ngày. Loài này đẻ trứng ở những chiếc lá phía trên nơi có nước. Nhái đầu nhỏ (Dendropsophus microcephalus) dài 2-3 cm, phân bố ở Trung Mỹ, Nam Mỹ và Trinidad. Loài này sinh sản trong các vũng nước. Chúng có màu vàng vào ban ngày và nâu đỏ vào ban đêm. Nhái đấu sĩ Rosenberg (Hypsiboas rosenbergi) dài 5-8 cm, sống ở Trung và Nam Mỹ. Con đực của loài này đào những vũng nước trên mặt đất ẩm để con cái đẻ trứng. Chúng quyết liệt bảo vệ trứng khỏi sự đe dọa của kẻ thù và sẵn sàng đánh nhau đến chết. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang. Nguồn: VTV7.

Nhái lá liệng (Cruziohyla calcarifer) dài 5-9 cm, phân bố ở Trung Mỹ và Nam Mỹ. Loài nhái bén này sống trên cây, có thể liệng từ cây này sang cây khác bằng cách dùng màng chân xòe rộng như dù lượn. Nhái sữa Amazon (Trachycephalus resinifictrix) dài 7-9 cm, sống trên tán cao của những khu rừng Nam Mỹ. Loài nhái bén có màu sắc bất thường này đẻ trứng trong hốc cây chứa nước, nơi nòng nọc sẽ phát triển thành ếch con.

< Nhái xanh Australia (Litoria caerulea) dài 5-10 cm, phân bố ở Đông Bắc Australia và New Guinea. Loài nhái bóng nhẫy, leo tường nhanh nhẹn này thường xuất hiện gần nơi con người sinh sống. Nhái đầu xương (Anotheca spinosa) dài 6-8 cm, là loài nhái bản địa ở Mexico và Trung Mỹ. Chúng có những mấu xương đặc trưng sau đầu, sống trong những cây họ dứa hay chuối và đẻ trứng trong hõm chứa nước của các cây này. Nhái đầu xẻng Yucatan (Triprion petasatus) dài 5-7,5 cm, sống trong những khu rừng đất thấp ở Mexico và Trung Mỹ. Loài lưỡng cư này có cái đầu kỳ lạ này trốn trong những hốc cây và dùng chỏm xương lồi trên đầu để bịt kín khe hở. Nhái mắt đỏ (Agalychnis callidryas) dài 4-7 cm, sống ở các khu rừng mưa nhiệt đới của Trung Mỹ. Leo trèo giỏi, chúng thường giao phối trên những cây nhô ra trên mặt nước. Khi nở từ đám trứng bám trên lá, nòng nọc sẽ rơi xuống nước. Nhái ngược đời (Pseudis paradoxa) dài 5-7 cm, sống ở Nam Mỹ và Trinidad. Chúng mang cái tên "ngược đời" do nòng nọc dài gấp bốn lần so với cá thể trưởng thành. Nhái vượn cáo (Agalychnis lemur) dài 3-5 cm, phân bố ở Trung Mỹ. Hoạt động về đêm, chúng ngủ ở mặt dưới của lá cây suốt cả ngày. Loài này đẻ trứng ở những chiếc lá phía trên nơi có nước. Nhái đầu nhỏ (Dendropsophus microcephalus) dài 2-3 cm, phân bố ở Trung Mỹ, Nam Mỹ và Trinidad. Loài này sinh sản trong các vũng nước. Chúng có màu vàng vào ban ngày và nâu đỏ vào ban đêm. Nhái đấu sĩ Rosenberg (Hypsiboas rosenbergi) dài 5-8 cm, sống ở Trung và Nam Mỹ. Con đực của loài này đào những vũng nước trên mặt đất ẩm để con cái đẻ trứng. Chúng quyết liệt bảo vệ trứng khỏi sự đe dọa của kẻ thù và sẵn sàng đánh nhau đến chết. Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang. Nguồn: VTV7.