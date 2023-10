Kỳ lạ sóng triều hình vảy cá siêu hiếm trên sông Tiền Đường

Khoảnh khắc sóng triều hình vảy cá chưa từng được ghi nhận trước đây, đã bất ngờ xuất hiện trên sông Tiền Đường, nằm ở phía đông của Trung Quốc, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục không thể bỏ qua, thu hút hàng loạt du khách đến chiêm ngưỡng. Sông Tiền Đường là con sông lớn nhất tỉnh Chiết Giang, dài hơn 670km, chảy qua nhiều tỉnh như Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến và Thượng Hải trước khi đổ ra biển Đông Dương. Sông Tiền Đường nổi tiếng với những cơn thủy triều khổng lồ, đặc biệt là tại vùng đổ ra biển, nơi thường có những con sóng "hung dữ" đặc biệt và khác thường, được xem như những "quái vật" nước. Sóng ở đây còn "dữ tợn" hơn so với các sông nổi tiếng khác như Hoàng Hà và Trường Giang. Các nhà khoa học giải thích rằng thủy triều ở đây lớn hơn bình thường do địa hình đặc biệt, cùng với các yếu tố thủy văn và khí hậu đặc trưng. Sóng lớn trên sông Tiền Đường có thể cao đến 10m, chủ yếu là do hình dáng hình phễu ở cửa sông, làm tăng sức mạnh của sóng khi chúng đổ bộ vào bờ. Để chống lại những cơn sóng dữ này, người dân xưa đã xây dựng một bức đê biển vững chắc từ hàng thế kỷ trước, nhằm "phòng thủ" trước sức mạnh của thủy triều. Được biết, công trình đê biển này đã tồn tại hàng thế kỷ và trở thành một trong ba công trình lớn từ thời cổ đại Trung Quốc, cùng với Vạn Lý Trường Thành và kênh đào Bắc Kinh - Hàng Châu. Sóng triều thường đạt đỉnh vào khoảng từ ngày 15 đến 18 lịch âm hàng năm, tạo ra vô số cảnh tượng tuyệt vời cho du khách thưởng thức. Ông Zhou Feiwu, tổng thư ký của Viện nghiên cứu sóng triều sông Tiền Đường, cho biết: "Sóng triều hình vảy cá là một loại sóng triều đẹp mắt, được phát hiện và đặt tên từ năm 2021 khi viện chúng tôi thực hiện nghiên cứu đầu tiên. Cơn sóng trào về phía trước theo hình dạng vảy cá". "Dòng triều ngang thường xuất hiện tại khu vực sông Tiền Đường ở thành phố Hải Ninh, Chiết Giang. Khi dòng triều ngang tiến về phía trước, nó sẽ thay đổi hình dạng khi hai dòng triều gặp nhau".

Mặc cho nguy hiểm, mỗi lần sóng triều hình vảy cá lên tới bờ đều thu hút đông đảo du khách đứng bên cạnh đê để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng này. Người dân địa phương cho biết thời điểm quan sát tuyệt vời nhất thường xảy ra vào giữa tháng 8 âm lịch hàng năm.

