Kỳ lạ “người phụ nữ” bí ẩn được che giấu trong tranh của Rene Magritte

Các chuyên gia vô cùng phấn khích khi phát hiện một bức chân dung bí ẩn của một phụ nữ nằm dưới bức tranh "La Cinquieme Saison" (The Fifth Season) của danh họa siêu thực người Bỉ, Rene Magritte. (Nguồn: Bảo tàng Nghệ thuật Hoàng gia Bỉ) Bức chân dung này được tìm thấy sau 80 năm ẩn giấu, thông qua kỹ thuật phản xạ hồng ngoại để "nhìn" xuyên qua các lớp sơn. (Nguồn: Bảo tàng Nghệ thuật Hoàng gia Bỉ) Nhân vật trong bức chân dung được cho là vợ của Rene Magritte, Georgette Magritte, người đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm của ông. Cuốn sách "Rene Magritte: The Artist's Materials" sắp ra mắt sẽ bao gồm phát hiện này. Mặc dù lý do ông vẽ bức chân dung này lên bức tranh khác vẫn còn là "ẩn số", nhưng đây là một phát hiện quý giá về danh họa người Bỉ. Trước đó, khi tiến hành kiểm tra định kỳ bức họa Still Life with Bread and Eggs (Tĩnh vật với Bánh mì và Trứng) của Paul Cézanne thì vị Giám đốc bảo tàng Serena Urry cũng đã phát hiện ra một chân dung bí ẩn. Cụ thể, một công ty y tế tại địa phương được yêu cầu mang một máy X-quang di động đến bảo tàng để chụp lại một số phần khác nhau của bức tranh. Khi Urry ghép loạt ảnh lại với nhau bằng kỹ thuật số Photoshop, cô nhìn thấy "các đốm trắng" cho thấy có nhiều sắc tố chì trắng hơn. Sau khi xoay bức tranh ở góc 90 độ, hình ảnh của một người đàn ông xuất hiện, mắt, chân tóc và vai của anh ta xuất hiện dưới dạng các mảng tối. Dựa vào vị trí cơ thể của nhân vật, Urry và các đồng nghiệp trong bảo tàng tin rằng đó chính là Cézanne - họa sĩ của bức họa 160 năm tuổi này. Nếu đúng như vậy, nó sẽ là một trong những bức tranh miêu tả sớm nhất được ghi lại về họa sĩ. Mời quý độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến.

