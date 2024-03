Kỳ lạ loài cá quỷ siêu đắt đỏ, đại gia săn lùng ráo riết

Tại Hàn Quốc và một số nước châu Âu, cá quỷ là một trong những nguyên liệu đắt tiền và được sử dụng trong các món ăn nổi tiếng. Ở Việt Nam, cá quỷ thường sinh sống ở khu vực biển Quy Nhơn (Bình Định) và Khánh Hòa. Đặc điểm khác biệt của cá quỷ là khả năng sống ở độ sâu hơn 1.000m dưới đáy biển. Dù giá của cá quỷ có thể lên đến 400.000 đồng/kg vào mùa cao điểm, nhưng vẫn được nhiều người săn lùng vì hương vị thơm ngon và bổ dưỡng. Sau khi sơ chế, cá quỷ được chế biến thành nhiều món ăn đa dạng như cá om chuối đậu và cá nướng muối ớt, hai món được thực khách ưa chuộng nhất. Cá quỷ hay còn gọi cá mút đá là sinh vật có từ thời cổ đại (360 triệu năm trước). Cá mút đá có chiều dài cơ thể từ 30 – 40cm và đường kích cỡ 4cm. Loài cá này có có hệ tuần hoàn nguyên thủy (có tới 4 quả tim, một quả tim chính và 3 quả tim phụ hỗ trợ bơm máu), chúng có hộp sọ và có tới hai não nhưng lại không có xương hàm và không có xương sống mà da lại trơn (nên còn thường bị nhầm với lươn). Cá mút đá có cái miệng vô cùng đặc biệt và có phần kinh dị, trông chúng như những con ma cà rồng hút máu dưới đáy biển, được ví như quái vật biển. Với cái miệng đầy răng này, cá hút máu và chất dinh dưỡng từ vật chủ từ ngày này qua ngày khác. Nước bọt của nó được trang bị hóa chất chống đông máu để đảm bảo rằng máu của con mồi không bị vón cục. Khi chẳng may bị cá mút đá "hôn", con cá xấu số thường sẽ chết vì mất máu, nhiễm trùng. Những con mồi may mắn sống sót cũng sẽ chịu tổn hại do mất máu. Mời quý độc giả xem thêm video:Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang.

Tại Hàn Quốc và một số nước châu Âu, cá quỷ là một trong những nguyên liệu đắt tiền và được sử dụng trong các món ăn nổi tiếng. Ở Việt Nam, cá quỷ thường sinh sống ở khu vực biển Quy Nhơn (Bình Định) và Khánh Hòa. Đặc điểm khác biệt của cá quỷ là khả năng sống ở độ sâu hơn 1.000m dưới đáy biển. Dù giá của cá quỷ có thể lên đến 400.000 đồng/kg vào mùa cao điểm, nhưng vẫn được nhiều người săn lùng vì hương vị thơm ngon và bổ dưỡng. Sau khi sơ chế, cá quỷ được chế biến thành nhiều món ăn đa dạng như cá om chuối đậu và cá nướng muối ớt, hai món được thực khách ưa chuộng nhất. Cá quỷ hay còn gọi cá mút đá là sinh vật có từ thời cổ đại (360 triệu năm trước). Cá mút đá có chiều dài cơ thể từ 30 – 40cm và đường kích cỡ 4cm. Loài cá này có có hệ tuần hoàn nguyên thủy (có tới 4 quả tim, một quả tim chính và 3 quả tim phụ hỗ trợ bơm máu), chúng có hộp sọ và có tới hai não nhưng lại không có xương hàm và không có xương sống mà da lại trơn (nên còn thường bị nhầm với lươn). Cá mút đá có cái miệng vô cùng đặc biệt và có phần kinh dị, trông chúng như những con ma cà rồng hút máu dưới đáy biển, được ví như quái vật biển. Với cái miệng đầy răng này, cá hút máu và chất dinh dưỡng từ vật chủ từ ngày này qua ngày khác. Nước bọt của nó được trang bị hóa chất chống đông máu để đảm bảo rằng máu của con mồi không bị vón cục. Khi chẳng may bị cá mút đá "hôn", con cá xấu số thường sẽ chết vì mất máu, nhiễm trùng. Những con mồi may mắn sống sót cũng sẽ chịu tổn hại do mất máu. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài cá có khả năng tàng hình, chỉ xuất hiện ở Nha Trang.