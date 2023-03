Kỳ bí ngọn lửa “lì lợm” rực cháy 50 năm không chịu tắt

Năm 1971, một kế hoạch khai thác khí đốt được diễn ra tại ngôi làng Derweze với dân số khoảng 350 người, nằm ở giữa sa mạc Karakum. 3 hố khí đốt tự nhiên được xác định vị trí và tiến hành khai thác tại nơi đây. Ban đầu, không có gì bất thường ở 2 hố đầu tiên và đã thành công ngoài mong đợi. Tuy nhiên, khi mũi khoan thăm dò đến hố thứ 3, các nhà địa chất Liên Xô phát hiện đất có hiện tượng sụt lún. Sự việc diễn ra quá nhanh trong sự ngỡ ngàng của tất cả công nhân giàn khoan, mặt đất dưới giàn khoan sụp đổ tạo thành hố sâu lớn với đường kính 70m. Một lượng lớn khí tự nhiên bốc lên từ lòng đất, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Để tránh khí bị rò rỉ gây ngộ độc, các nhà địa chất chỉ còn cách đốt chúng. Họ tin rằng ngọn lửa sẽ đốt cháy khí trong vòng vài ngày và chỉ như vậy mới giữ được an toàn cho người dân nơi đây. Nhưng đáng tiếc, điều không ngờ đến đã xảy ra. Lượng khí đốt bốc lên từ lòng đất không có dấu hiệu dừng lại, cùng với khí hậu Derweze quanh năm khô nóng, ngọn lửa không được dập tắt. Đến nay, ngọn lửa này đã cháy tròn 50 năm, gây nên thiệt hại hơn 50 tỷ USD trong nửa thế kỷ. Người dân địa phương gọi hố tử thần này là “Cổng địa ngục”. Hố lửa tử thần có đường kính 70m, sâu 20m. Những ngọn lửa trong hố tạo nên một quầng sáng màu vàng lớn, có thể nhìn thấy từ cách đó từ khoảng cách vài km. Vào ban ngày, hố tử thần chỉ được nhìn thấy rõ ràng nhất ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, vào ban đêm, ánh sáng từ hố lửa làm sáng rực cả một vùng trời và có thể thấy rõ hình ảnh một đám lửa khổng lồ đang cháy bùng giữa sa mạc. Ngày nay, hố tử thần trở thành một điểm hấp dẫn với nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới. Người đầu tiên được ghi nhận là khách du lịch đến thăm nơi này là một người đàn ông Scoland, 57 tuổi, có tên là Kill Keeping. Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedow của Turkmenistan từng tới sa mạc Karakum vào năm 2010 và ra lệnh lấp hố lửa để đảm bảo an toàn cho các khu vực xung quanh. Tuy nhiên, cho đến nay, hố lửa vẫn tồn tại giữa sa mạc Kakarum. Dù biết rằng một lượng lớn khí đốt đang biến mất từng ngày nhưng không còn cách nào khác. Mọi nguy hiểm ẩn chứa dưới hố sâu này có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy để bảo vệ an toàn cho người dân thì không thể tác động thêm vào hố lửa này được nữa. Vào tháng 11/2013, nhà thám hiểm George Kourounis là người đầu tiên thâm nhập hố tử thần ở Derweze. Đó cũng là chuyến thám hiểm duy nhất ông thừa nhận có cảm giác "giống khoai tây bị nướng". Mời các bạn xem video: 7 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn gây tò mò nhất. Nguồn: Neews

