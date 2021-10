Kinh ngạc nơi duy nhất trên thế giới cùng lúc chạm tay 2 lục địa

Nằm trong hồ Thingvallavatn tại vườn quốc gia Thingvellir ở Iceland, Silfra là một phần của rãnh nứt Đại Tây Dương – ranh giới phân chia giữa hai lục địa châu Âu và châu Mỹ. Đây cũng là một trong những rãnh nứt lớn nhất từng được biết đến trên Trái Đất, nơi các mảng lục địa đang giãn cách thêm khoảng 2 cm mỗi năm. Silfra được mệnh danh là rãnh nứt “tử thần” vì tại đây có ngọn núi lửa ngầm Arnarnes Strytur vẫn đang hoạt động. Nó tạo ra những mạch nước nóng đến 80 độ C trên mặt đất của hồ Thingvallavatn. Các chuyên gia cho biết, việc các trận động đất nhỏ vẫn xảy ra hàng năm tại đây khiến họ lo ngại về khả năng ngọn núi lửa ngầm này thức giấc trong tương lai. Bên cạnh đó rãnh Silfra là nơi duy nhất trên Trái Đất thợ lặn được trải nghiệm cảm giác bơi qua bơi lại giữa 2 lục địa. Có thể dễ dàng quan sát được khe nứt này tới vậy cũng bởi nước tan từ các dòng sông băng của Iceland trong vắt đến khó tin. Silfra được nuôi dưỡng bằng nguồn nước ngầm từ sông băng Langjökull lớn thứ hai Iceland, cách hồ Thingvallavatn khoảng 50 km. Tầm nhìn khi lặn dưới rãnh nứt này lên tới 100 m. Trong đó điểm lặn dài 100 m có tên Silfra Cathedral có phong cảnh tuyệt vời hơn cả (so với 2 điểm lặn còn lại là Silfra Hall và Silfra Lagoon). Ở điểm lặn tiếp theo của Silfra Lagoon là Little Crack. Đây là điểm nứt hẹp và sâu. Không thợ lặn nào dám đến gần khu vực này nếu không có đồ bảo hộ cực kỳ an toàn. Vì nơi đây là một trong những địa điểm có hoạt động địa chất thường xuyên nhất thế giới. Hàng năm, những trận động đất, hoạt động của núi lửa khiến các mảng kiến tạo dịch chuyển xa ra hơn 2cm. Bên cạnh trải nghiệm bơi giữa 2 châu lục, du khách còn ấn tượng với độ sạch của nước. Nước ở đây được tạo ra từ băng tan, bạn có thể uống nước trực tiếp mà không gặp phải vấn đề gì. Đá dung nham có tác dụng lọc nước. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận vì nhiệt độ nước ở nơi đây rất thấp, chỉ từ 1,6 đến 3,8 độ C. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

