Kinh ngạc những loài rắn có đôi mắt to thô lố, nhìn phát hãi

1. Rắn Rhamnophis Aethiopissa: Đây là loài rắn lục cây có nọc độc, đặc hữu của châu Phi. Màu xanh lục đặc trưng, đôi khi có màu đen hoặc xanh lam, với cổ và bụng màu vàng nhạt. Đôi mắt lớn hơn so với các loài cùng kích thước và có kỹ thuật phòng vệ tương tự rắn boomslang. 2. Rắn Atheris Hispida: Loài rắn độc đặc hữu của Trung Phi, thường sống trên cây, với đầu hình tam giác và đôi mắt lớn có đồng tử elip. Vảy của chúng xù xì như lông, và nọc độc có thể gây xuất huyết nội tạng. Loài này hiếm gặp và sống xa người. 3. Rắn Hierophis Viridiflavus: Còn gọi là rắn roi xanh hay rắn roi tây, thuộc họ rắn lục Colubridae, sống ở Đông Nam Á. Chúng có thân hình mảnh mai và đôi mắt to hơn các loài tương tự, thường sống gần suối và thảm thực vật. 4. Rắn Leptodeira Annulata: Được biết đến là rắn mắt mèo, sống về đêm và có đôi mắt to màu lục bảo với con ngươi thẳng đứng. Chúng sống trong các khu rừng khô và ẩm ướt, săn mồi trên cây và mặt đất, với nọc độc nhẹ. 5. Rắn Imantodes Cenchoa: Một loài rắn nanh sau có nọc độc nhẹ, sống ở Mexico, Trung và Nam Mỹ. Chúng có thân hình thon dài, đôi mắt to chiếm một phần tư chiều dài đầu, và thường săn mồi vào ban đêm trong môi trường ẩm ướt. 6. Rắn Ptyas: Chi rắn hổ mang này sống trên cạn và có đôi mắt rất lớn. Chúng sống ở đồng cỏ, rừng cây và đất nông nghiệp, ăn nhiều loại thức ăn khác nhau và không có nọc độc. 7. Rắn Demansia Psammophis: Loài rắn độc thuộc họ Elapidae, sống ở Úc, từ ven biển đến sa mạc. Đôi mắt lớn và màu sắc cơ thể đa dạng, là loài bò sát ban ngày và di chuyển nhanh nhẹn. 8. Rắn Trimeresurus Macrops: Loài rắn độc hại sống ở Đông Nam Á, thường được gọi là rắn hổ xanh. Đôi mắt lớn tạo ấn tượng đáng sợ, và vết cắn có thể gây đau, viêm nhiễm, và hoại tử thịt.

