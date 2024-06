Sự thật về loài rắn chỉ cắn một lần là 'đăng xuất'

Rắn giun (Ramphotyphlops braminus) là một loài rắn nhỏ bé và rất hiền lành. Trái ngược với những lời đồn thổi đầy ám ảnh, rắn giun không hề có nọc độc và không có khả năng cắn người. Đặc điểm nổi bật của loài rắn này là kích thước nhỏ, chiều dài trung bình chỉ khoảng 20 cm, thậm chí còn nhỏ hơn một con giun đất lớn. Do tập tính sống trong đất như giun nên mắt rắn giun thoái hóa, chỉ còn một cặp chấm nhỏ hầu như không có tác dụng thị lực. Mõm rắn tương đối hẹp, chiếm khoảng 20 - 33 % chiều rộng của đầu. Loài bò sát này ưa những khu vực đất xốp, ẩm ướt, có thảm thực vật phân hủy, là nơi chúng có thể tìm thức ăn là ấu trùng, trứng... của các loài côn trùng nhỏ như kiến, mối. Đặc điểm độc đáo nhất của rắn giun là sinh sản đơn tính. Rắn cái đẻ từ 1-8 trứng kích thước 2x6 mm, không có sự thụ tinh của con đực Tất cả trứng nở ra đều là giống cái, có các đặc tính di truyền giống hệt con mẹ. Chưa có cá thể đực nào của loài rắn giun được các nhà khoa học tìm thấy. Ở Việt Nam, có lời đồn rằng rắn giun rất độc, với khả năng giết chết người ngay lập tức chỉ với một vết cắn. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng. Trên thực tế, loài rắn nhỏ này không có độc vào hoàn toàn vô hại với con người. Hàm của chúng nhỏ và yếu đến mức không thể gây ra nổi một vết xước trên da người. Nhiều người đã có những trải nghiệm gặp rắn giun trong nhà nhưng không hề bị tấn công hay gặp nguy hiểm nào. Trong sách đỏ IUCN, rắn giun được xếp vào diện "Ít quan tâm" do có vùng phân bố rộng. Dù vậy, số lượng của chúng đang suy giảm ở nhiều nơi do quá trình đô thị hóa và ô nhiễm môi trường. Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

