Kinh ngạc nguyên nhân khiến Sao Hỏa hứng động đất “kinh thiên động địa”

Các chuyên gia đã tìm ra nguyên nhân gây ra trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trên Sao Hỏa vào ngày 4/5/2022, một sự kiện lịch sử với cường độ 4,7 độ Richter. Nghiên cứu do Đại học Oxford tiến hành đã phát hiện rằng trận động đất này không phải do thiên thạch đâm vào bề mặt Sao Hỏa, như ban đầu nhiều người nghĩ. Thay vào đó, trận động đất lớn này được kích hoạt bởi lực kiến tạo khổng lồ từ bên trong lớp vỏ Sao Hỏa. Các thiết bị thăm dò trên quỹ đạo quanh Sao Hỏa được triệu tập để xác minh giả thuyết này và không tìm thấy bằng chứng về miệng hố va chạm mới nào trên bề mặt Sao Hỏa. Các nhà nghiên cứu đánh giá rằng lực kiến tạo từ bên trong Sao Hỏa đã gây ra trận động đất này và cho thấy Sao Hỏa có hoạt động địa chấn mạnh hơn nhiều so với những gì trước đây được tin tưởng. Sự giải phóng áp lực từ lớp vỏ dưới sự hoạt động của mảng kiến tạo đã làm cho các phần khác nhau trên Sao Hỏa nguội đi và co lại với tốc độ khác nhau, gây ra động đất. Nghiên cứu này giúp cải thiện hiểu biết về hoạt động địa chất trên Sao Hỏa và có thể có tác động đến việc xác định nơi con người có thể sống an toàn trên Sao Hỏa trong tương lai. Mời quý độc giả xem thêm video: Video lốc xoáy bụi di chuyển trên sao Hỏa được NASA ghi lại.

