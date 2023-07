Kinh ngạc mỏ kim cương lớn nhất TG Liên Xô giữ kín nhiều năm

Mỏ kim cương này nằm tại hố thiên thạch Popigaï, một khu vực xa xôi và hoang sơ trong rừng Taiga. Với hàng nghìn tỷ carat kim cương, mỏ này có khả năng khai thác lên đến 1.800kg quặng mỗi năm. Đây là một tài nguyên kỳ diệu có thể thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu. Trầm tích Popigaï được phát hiện vào những năm 1970 và nằm trong một miệng núi lửa có đường kính hàng trăm kilomet. Núi lửa này được hình thành sau khi một tiểu hành tinh va chạm với Trái đất cách đây 35 triệu năm. Nhiệt độ và áp suất lớn từ vụ va chạm đã biến than chì trong đất thành những viên kim cương nhỏ, với đường kính từ 0,5 - 2mm và có màu ánh xám, xanh lam hoặc vàng. Theo các chuyên gia, trữ lượng kim cương tại mỏ Popigaï lớn gấp 110 lần so với tổng trữ lượng kim cương trên thế giới, ước tính khoảng 147 tỷ carat. Độ bền của những viên kim cương này cũng cao hơn gấp đôi so với kim cương sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, trong quá khứ, Liên Xô đã ưu tiên xây dựng nhà máy kim cương tổng hợp để bảo toàn mỏ kim cương Popigaï trong bí mật. Sau sự tan rã của Liên Xô vào cuối năm 1991, thông tin về mỏ kim cương này được lãng quên suốt gần 30 năm. Hiện chỉ mới khai thác được 0,3% khu vực mỏ Popigaï, tuy nhiên trữ lượng kim cương đã lên đến 147 tỷ carat. Với tốc độ sử dụng kim cương công nghiệp hiện nay, trữ lượng này có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong 3.000 năm tới và tạo ra một cách mạng công nghiệp toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo máy bay và ô tô. Tuy việc thăm dò và khai thác mỏ kim cương lớn nhất thế giới này khó khăn do nằm trong vùng băng giá vĩnh cửu và xa xa các tuyến đường, nhưng nỗ lực đã được đổ vào việc khai thác. Một lượng lớn công nhân đã được tuyển dụng để làm việc trong khu vực khắc nghiệt này, với mức lương cao lên đến 2.000 euro mỗi tháng. Các công nhân phải làm việc trong điều kiện thời tiết lạnh giá và gió rít ở nhiệt độ -25°C. Việc khai thác kim cương yêu cầu sự chăm chỉ và kiên nhẫn. Quá trình này bao gồm nghiền nhỏ và phân loại đá kimberlite để tinh chế kim cương. Mỏ kim cương Popigaï ở Siberia, Nga, là một nguồn tài nguyên quý giá và có tiềm năng thay đổi ngành công nghiệp kim cương. Sự phát hiện này đã tạo ra sự kinh ngạc và tạo ra hy vọng về một nguồn cung kim cương lớn và bền vững cho tương lai. Mời quý độc giả xem video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế. Nguồn: Kienthucnet.

Mỏ kim cương này nằm tại hố thiên thạch Popigaï, một khu vực xa xôi và hoang sơ trong rừng Taiga. Với hàng nghìn tỷ carat kim cương, mỏ này có khả năng khai thác lên đến 1.800kg quặng mỗi năm. Đây là một tài nguyên kỳ diệu có thể thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu. Trầm tích Popigaï được phát hiện vào những năm 1970 và nằm trong một miệng núi lửa có đường kính hàng trăm kilomet. Núi lửa này được hình thành sau khi một tiểu hành tinh va chạm với Trái đất cách đây 35 triệu năm. Nhiệt độ và áp suất lớn từ vụ va chạm đã biến than chì trong đất thành những viên kim cương nhỏ, với đường kính từ 0,5 - 2mm và có màu ánh xám, xanh lam hoặc vàng. Theo các chuyên gia, trữ lượng kim cương tại mỏ Popigaï lớn gấp 110 lần so với tổng trữ lượng kim cương trên thế giới, ước tính khoảng 147 tỷ carat. Độ bền của những viên kim cương này cũng cao hơn gấp đôi so với kim cương sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, trong quá khứ, Liên Xô đã ưu tiên xây dựng nhà máy kim cương tổng hợp để bảo toàn mỏ kim cương Popigaï trong bí mật. Sau sự tan rã của Liên Xô vào cuối năm 1991, thông tin về mỏ kim cương này được lãng quên suốt gần 30 năm. Hiện chỉ mới khai thác được 0,3% khu vực mỏ Popigaï, tuy nhiên trữ lượng kim cương đã lên đến 147 tỷ carat. Với tốc độ sử dụng kim cương công nghiệp hiện nay, trữ lượng này có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong 3.000 năm tới và tạo ra một cách mạng công nghiệp toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo máy bay và ô tô. Tuy việc thăm dò và khai thác mỏ kim cương lớn nhất thế giới này khó khăn do nằm trong vùng băng giá vĩnh cửu và xa xa các tuyến đường, nhưng nỗ lực đã được đổ vào việc khai thác. Một lượng lớn công nhân đã được tuyển dụng để làm việc trong khu vực khắc nghiệt này, với mức lương cao lên đến 2.000 euro mỗi tháng. Các công nhân phải làm việc trong điều kiện thời tiết lạnh giá và gió rít ở nhiệt độ -25°C. Việc khai thác kim cương yêu cầu sự chăm chỉ và kiên nhẫn. Quá trình này bao gồm nghiền nhỏ và phân loại đá kimberlite để tinh chế kim cương. Mỏ kim cương Popigaï ở Siberia, Nga, là một nguồn tài nguyên quý giá và có tiềm năng thay đổi ngành công nghiệp kim cương . Sự phát hiện này đã tạo ra sự kinh ngạc và tạo ra hy vọng về một nguồn cung kim cương lớn và bền vững cho tương lai. Mời quý độc giả xem video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế. Nguồn: Kienthucnet.