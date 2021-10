Kinh ngạc độc chiêu bảo vệ Trái đất: Phóng lao phá... thiên thạch?

Phương pháp này được đăng tải trên trang web của Nhóm vũ trụ học thực nghiệm của Đại học California, Santa Barbara (UCSB) với mục đích đập vỡ các tiểu hành tinh lớn, có khả năng đe dọa đến sự tồn vong của Trái đất. Các nhà khoa học dự định sẽ phóng một chùm “cây lao xuyên thấu” vào đường đi của tiểu hành tinh. Mỗi cây lao sẽ dài khoảng 1,8 đến 3m, có thể chứa chất nổ - thậm chí là chất nổ hạt nhân - để nổ một tiểu hành tinh đang đến gần thành những mảnh tương đối vô hại trước khi nó chạm tới bầu khí quyển của Trái đất. Theo các nhà khoa học trận mưa vụn thiên thạch vẫn có thể gây ra thiệt hại đến nhà cửa và con người ở bên dưới. Tuy nhiên lại không đáng gì so với tác động của một thiên thạch lớn. Ví dụ như thiên thạch rộng 19 mét phát nổ trên Chelyabinsk, Nga vào tháng 2/2013 với sức mạnh tương đương 30 quả bom hạt nhân Hiroshima. NASA theo dõi chuyển động của hơn 8.000 tiểu hành tinh gần Trái đất có đường kính lớn hơn 140m. Tuy nhiên, sự cố Chelyabinsk cho thấy, các vật thể nhỏ hơn thế vẫn có thể mang sức phá hoại khủng khiếp. Một lí do nữa khiến thiên thạch Chelyabinsk nguy hiểm như vậy là do các nhà thiên văn học không thể ngờ rằng nó sắp tới. Tảng đá này nhỏ hơn đáng kể so với các tiểu hành tinh mà các cơ quan vũ trụ thường theo dõi và nó rơi trực tiếp vào Trái đất từ hướng của Mặt trời. Về mặt lý thuyết, lợi thế của kế hoạch là một tên lửa chứa đầy lao xuyên thấu là có thể được phóng trong khoảng thời gian cực ngắn, thậm chí chỉ vài phút trước khi thiên thạch có thể chạm tới bầu khí quyển của Trái đất. “Vật thể rơi có kích thước bằng tảng đá không gian rộng 20m phát nổ ở Chelyabinsk, Nga... có thể bị đánh chặn chỉ 100 giây trước khi va chạm” bằng cách sử dụng một bệ phóng tương tự như loại được sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Trong khi đó, một thiên thạch có kích thước bằng tiểu hành tinh Apophis rộng 370m có thể “được xử lý từ 10 ngày trước khi va chạm vào Trái đất theo dự kiến”. Công nghệ tên lửa hiện tại, như phương tiện phóng Falcon 9 của SpaceX, có thể dễ dàng phóng lao nổ tới khu vực xung quanh một tiểu hành tinh như vậy. Phương pháp phóng lao sẽ là một kế hoạch bảo vệ hành tinh linh hoạt hơn đáng kể so với sứ mệnh thay đổi đường bay của một tiểu hành tinh gần Trái đất bằng cách đâm tên lửa vào nó nếu được tính toán chính xác... Tuy nhiên, phương pháp này cần được thử nghiệm rộng rãi để chứng minh thực sự có tính khả dụng. Nhưng hiện tại, chưa có kế hoạch thử nghiệm nào như vậy được đặt ra. Thành công của phương pháp này cũng phụ thuộc vào khả năng của các nhà khoa học trong việc phát hiện các tiểu hành tinh nhỏ gần Trái đất (như thiên thạch Chelyabinsk) trước khi chúng đi vào bầu khí quyển. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

