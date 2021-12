Kinh ngạc 3 "bóng ma" thoát khỏi sự tàn sát của hố đen vũ trụ

Trước đây, các nhà thiên văn phát hiện 6 vật thể quay quanh hố đen siêu lớn Sagittarius A* ở tâm dải Ngân Hà nhưng chưa bị "ăn thịt", chủ yếu là những sao đôi hợp nhất, trong đó có G2. G2 từng được nghi ngờ là một ngôi sao khổng lồ nhưng thực chất là một đám mây khí khổng lồ ẩn chứa tới 3 ngôi sao non trẻ. Theo quan sát của các nhà khoa học, G2 vừa đi qua hố đen nhưng không hề bị "ăn thịt". Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Florian Peißker từ Đại học Cologne (Đức) đã nghĩ rằng họ sẽ quan sát được một vụ "bắn pháo hoa" cực lớn từ hố đen sau khi nuốt chửng G2. Nhưng trên thực tế, G2 chỉ bị bị kéo giãn ra khi đi ngang hố đen, để rồi lại tự thu gọn sau khi đi qua điểm nguy hiểm. Đây là một đám mây khí bụi nóng khủng khiếp với 3 ngôi sao chỉ mới 1 triệu năm tuổi, dự kiến là dạng sao "quái vật" to lớn và mạnh mẽ. 3 ngôi sao ngon trẻ của G2 vẫn đang trong quá trình bồi tụ, chưa hoàn chỉnh nên vẫn còn bị bao quanh bởi một đám mây vật chất. Sau cú tiếp cận nguy hiểm, chúng vẫn tiếp tục phát triển như chưa có chuyện gì xảy ra. Để so sánh, tuổi đời của Mặt Trời là 4,6 tỉ. Vì vậy có thể nói 3 "quái vật non" của G2 mới chỉ trong giai đoạn sơ sinh. Theo các nhà khoa học, sự thật về G2 là một phát hiện "giật gân". Theo nhận định từ trước đến nay của giới thiên văn học, hố đen siêu lớn Sagittarius A* (viết tắt là Sgr A*) nằm giữa trung tâm Dải Ngân Hà của chúng ta vốn là "quái vật vũ trụ" hiền lành. Sagittarius A* được phân loại là hố đen ít hoạt động trong vũ trụ. Tuy nhiên thỉnh thoảng Sagittarius A* vẫn thức dậy và ngốn ngấu vật chất nếu như có một "bữa ăn nhẹ" vô tình lảng vảng gần nó. Giới khoa học đã nhận định: Hố đen (hố đen) chính là quái vật khổng lồ của vũ trụ theo đúng nghĩa đen của nó. Sinh ra từ "cái chết" của một ngôi sao có khối lượng lớn gấp nhiều lần Mặt Trời, nên hố đen sở hữu lực hút khủng khiếp. Hãy hình dung, lõi của ngôi sao khổng lồ đó bị nén vào một phạm vi chỉ bé bằng một thành phố thì tất yếu sinh ra một trường hấp dẫn điên cuồng, có khả năng "nuốt" tất cả vật chất, năng lượng, bức xạ, thậm chí hút cả ánh sáng, làm cho ánh sáng không thể thoát ra ngoài. Càng nuốt vật chất, chúng càng trở nên mạnh mẽ và điên cuồng hơn nữa. Đó là lý do, giới khoa học gọi hố đen là "quái vật vũ trụ". Trong vũ trụ, sự kiện một ngôi sao "chết đi" luôn xảy ra, do đó, hố đen đều có cơ hội hình thành từ sự kiện này. Đó là lý do, các nhà thiên văn cho rằng, hố đen có mặt ở khắp mọi thiên hà, ẩn nấp rất nhiều trong vũ trụ bao la. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Trước đây, các nhà thiên văn phát hiện 6 vật thể quay quanh hố đen siêu lớn Sagittarius A* ở tâm dải Ngân Hà nhưng chưa bị "ăn thịt", chủ yếu là những sao đôi hợp nhất, trong đó có G2. G2 từng được nghi ngờ là một ngôi sao khổng lồ nhưng thực chất là một đám mây khí khổng lồ ẩn chứa tới 3 ngôi sao non trẻ. Theo quan sát của các nhà khoa học, G2 vừa đi qua hố đen nhưng không hề bị "ăn thịt". Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Florian Peißker từ Đại học Cologne (Đức) đã nghĩ rằng họ sẽ quan sát được một vụ "bắn pháo hoa" cực lớn từ hố đen sau khi nuốt chửng G2. Nhưng trên thực tế, G2 chỉ bị bị kéo giãn ra khi đi ngang hố đen, để rồi lại tự thu gọn sau khi đi qua điểm nguy hiểm. Đây là một đám mây khí bụi nóng khủng khiếp với 3 ngôi sao chỉ mới 1 triệu năm tuổi, dự kiến là dạng sao "quái vật" to lớn và mạnh mẽ. 3 ngôi sao ngon trẻ của G2 vẫn đang trong quá trình bồi tụ, chưa hoàn chỉnh nên vẫn còn bị bao quanh bởi một đám mây vật chất. Sau cú tiếp cận nguy hiểm, chúng vẫn tiếp tục phát triển như chưa có chuyện gì xảy ra. Để so sánh, tuổi đời của Mặt Trời là 4,6 tỉ. Vì vậy có thể nói 3 "quái vật non" của G2 mới chỉ trong giai đoạn sơ sinh. Theo các nhà khoa học, sự thật về G2 là một phát hiện "giật gân". Theo nhận định từ trước đến nay của giới thiên văn học, hố đen siêu lớn Sagittarius A* (viết tắt là Sgr A*) nằm giữa trung tâm Dải Ngân Hà của chúng ta vốn là "quái vật vũ trụ" hiền lành. Sagittarius A* được phân loại là hố đen ít hoạt động trong vũ trụ . Tuy nhiên thỉnh thoảng Sagittarius A* vẫn thức dậy và ngốn ngấu vật chất nếu như có một "bữa ăn nhẹ" vô tình lảng vảng gần nó. Giới khoa học đã nhận định: Hố đen (hố đen) chính là quái vật khổng lồ của vũ trụ theo đúng nghĩa đen của nó. Sinh ra từ "cái chết" của một ngôi sao có khối lượng lớn gấp nhiều lần Mặt Trời, nên hố đen sở hữu lực hút khủng khiếp. Hãy hình dung, lõi của ngôi sao khổng lồ đó bị nén vào một phạm vi chỉ bé bằng một thành phố thì tất yếu sinh ra một trường hấp dẫn điên cuồng, có khả năng "nuốt" tất cả vật chất, năng lượng, bức xạ, thậm chí hút cả ánh sáng, làm cho ánh sáng không thể thoát ra ngoài. Càng nuốt vật chất, chúng càng trở nên mạnh mẽ và điên cuồng hơn nữa. Đó là lý do, giới khoa học gọi hố đen là "quái vật vũ trụ". Trong vũ trụ, sự kiện một ngôi sao "chết đi" luôn xảy ra, do đó, hố đen đều có cơ hội hình thành từ sự kiện này. Đó là lý do, các nhà thiên văn cho rằng, hố đen có mặt ở khắp mọi thiên hà, ẩn nấp rất nhiều trong vũ trụ bao la. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.