“Quái vật vũ trụ” bỗng thức giấc, Trái đất gặp nguy hiểm?

Nghiên cứu mới đến từ Viện Khoa học Kính viễn vọng không gian của NASA, các nhà khoa học đã bắt được những chùm bức xạ tử thần bí ẩn mà lỗ đen Sagittarius A* (Sgr A*) thỉnh thoảng phát ra. Những chùm bức xạ này tỏa ra thành dạng đồng hồ cát ở phía trên và dưới mặt phẳng thiên hà chứa Trái Đất. Các chùm plasma kinh hoàng này đốt nóng khí bên ngoài mặt phẳng thiên hà, tạo thành tia Gamma và tia X mà các kính viễn vọng của người Trái Đất đã nắm bắt được. Lỗ đen Sagittarius A* là dạng lỗ đen siêu khối, còn được giới thiên văn gọi là "lỗ đen quái vật", nặng bằng 4 triệu lần Mặt Trời và được cho là đang say ngủ suốt nhiều năm nay. Trong các bằng chứng, nổi bật nhất là hình ảnh Kính viễn vọng không gian Hubble (NASA/ESA) chụp được về một nút khí sáng bị tác động bởi một tia phản lực vô hình từ lỗ đen. Theo các nhà khoa học vào thời thiên hà chứa Trái Đất còn non trẻ, lỗ đen trung tâm này đã sáng rực rỡ như một chuẩn tinh (trông như một ngôi sao trên bầu trời, nhưng thực chất không phải sao) vì những bức xạ mà nó phát ra khi ngấu nghiến vật chất. Hiện nay, lỗ đen ngủ hầu hết thời gian nhưng vẫn thức dậy thường xuyên để ăn những bữa nhẹ nếu có vật thể xui xẻo nào lảng vảng gần nó. Ngày càng có nhiều bằng chứng về những ngôi sao và đám mây khí mất tích bí ẩn ở gần nó. Theo nhà thiên văn học Geral Cecil từ Đại học Bắc Carolina, thành viên nhóm nghiên cứu, các bằng chứng nói trên cũng được đối chiếu với một lỗ đen quái vật đang hoạt động thuộc thiên hà NGC 1068, cách Trái Đất 47 triệu năm ánh sáng. Ở lần "thức giấc" và ngấu nghiến các hành tinh khoảng 2-4 triệu năm trước, lỗ đen quái vật của chúng ta đã tạo ra đủ năng lượng cho 2 bong bóng tia gamma khổng lồ được phát hiện bởi Kính viễn vọng Không gian tia gamma Fermi năm 2010, bao quanh bởi 2 bong bóng tia X được phát hiện bởi vệ tinh ROSAT năm 2003. Không thể nhìn thấy song không thể trốn thoát: các hố đen vốn nằm trong những hiện tượng nguy hiểm ngoài vũ trụ. Vì vậy, việc siêu hố đen ở trung tâm dải Ngân Hà "thức giấc" có thể là một tin đáng lo ngại. Bản thân hố đen không thể quan sát được vì nó hoạt động như thể cánh cửa một chiều đối với ánh sáng. Tuy nhiên, có thể phát hiện hố đen thông qua luồng bức xạ rực cháy từ khí gas và bụi ở bên ngoài "chân trời sự kiện", khi chúng bị hút vào bên trong hố đen. Chân trời sự kiện là biên phía trong của không - thời gian gần một điểm kỳ dị, tất cả các loại vật chất nếu nằm dưới giới hạn này, kể cả các sóng điện từ đều không thể vượt ra ngoài để đến với người quan sát. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng trấn an rằng Sagittarius A* nằm cách Trái Đất 26.000 năm ánh sáng và không gây nguy hiểm đến hành tinh của chúng ta.

