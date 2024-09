Kinh hoàng chồng phát hiện vợ bị 'quái thú' nuốt chửng

Chồng của Siriati, Adiansa, đã phát hiện tư trang của vợ gần một con trăn lớn và cùng dân làng mổ bụng con "quái thú", tìm thấy thi thể của cô. Đây là vụ trăn nuốt người thứ hai trong một tháng tại tỉnh này. (Ảnh: Daily Mail) Trăn là loài bò sát không có nọc độc, thuộc họ Pythonidae. Chúng có thể dài tới 10 mét và nặng hàng trăm kilogram. (Ảnh:Wikipedia) Trăn thường sống trong các khu rừng nhiệt đới, rừng cây và đồng cỏ ở Đông Nam Á, châu Phi và châu Mỹ. (Ảnh:iNaturalist) Một trong những đặc điểm nổi bật của trăn là khả năng nuốt chửng con mồi lớn hơn nhiều so với kích thước miệng của chúng nhờ vào lớp da “siêu co giãn” giữa hai hàm dưới.(Ảnh:Getty Images) Mặc dù hiếm gặp, nhưng đã có những trường hợp trăn nuốt chửng người được ghi nhận. Một trong những vụ việc nổi tiếng gần đây xảy ra tại Indonesia, khi một con trăn dài 7 mét nuốt chửng một phụ nữ tên Jahrah. Thi thể của bà được tìm thấy trong bụng con trăn sau khi dân làng mổ bụng nó. Trăn thường tấn công bằng cách siết chặt con mồi đến chết trước khi nuốt chửng.(Ảnh:NewsCop) Các chuyên gia cho rằng, hiện tượng trăn tấn công người có thể do môi trường sống của chúng bị xâm hại, dẫn đến thiếu hụt nguồn thức ăn tự nhiên. Khi không còn lựa chọn nào khác, trăn có thể tấn công bất cứ sinh vật nào chúng gặp, kể cả con người. Các vụ trăn tấn công người rất hiếm hoi và phần lớn xảy ra do con vật tìm cách tự vệ. (Ảnh:SoCientífica) Những vụ việc này không chỉ gây ra nỗi sợ hãi cho cộng đồng mà còn đặt ra câu hỏi về sự cân bằng sinh thái và tác động của con người lên môi trường tự nhiên.(Ảnh:Critter Squad) Để giảm thiểu nguy cơ bị trăn tấn công, người dân sống gần khu vực có trăn cần nâng cao cảnh giác, tránh đi vào rừng một mình và luôn mang theo dụng cụ tự vệ. Ngoài ra, việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của trăn cũng là một biện pháp quan trọng để hạn chế xung đột giữa con người và loài bò sát này.(Ảnh:Britannica) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

Chồng của Siriati, Adiansa, đã phát hiện tư trang của vợ gần một con trăn lớn và cùng dân làng mổ bụng con "quái thú", tìm thấy thi thể của cô. Đây là vụ trăn nuốt người thứ hai trong một tháng tại tỉnh này. (Ảnh: Daily Mail) Trăn là loài bò sát không có nọc độc, thuộc họ Pythonidae. Chúng có thể dài tới 10 mét và nặng hàng trăm kilogram. (Ảnh:Wikipedia) Trăn thường sống trong các khu rừng nhiệt đới, rừng cây và đồng cỏ ở Đông Nam Á, châu Phi và châu Mỹ. (Ảnh:iNaturalist) Một trong những đặc điểm nổi bật của trăn là khả năng nuốt chửng con mồi lớn hơn nhiều so với kích thước miệng của chúng nhờ vào lớp da “siêu co giãn” giữa hai hàm dưới.(Ảnh:Getty Images) Mặc dù hiếm gặp, nhưng đã có những trường hợp trăn nuốt chửng người được ghi nhận. Một trong những vụ việc nổi tiếng gần đây xảy ra tại Indonesia, khi một con trăn dài 7 mét nuốt chửng một phụ nữ tên Jahrah. Thi thể của bà được tìm thấy trong bụng con trăn sau khi dân làng mổ bụng nó. Trăn thường tấn công bằng cách siết chặt con mồi đến chết trước khi nuốt chửng.(Ảnh:NewsCop) Các chuyên gia cho rằng, hiện tượng trăn tấn công người có thể do môi trường sống của chúng bị xâm hại, dẫn đến thiếu hụt nguồn thức ăn tự nhiên. Khi không còn lựa chọn nào khác, trăn có thể tấn công bất cứ sinh vật nào chúng gặp, kể cả con người. Các vụ trăn tấn công người rất hiếm hoi và phần lớn xảy ra do con vật tìm cách tự vệ. (Ảnh:SoCientífica) Những vụ việc này không chỉ gây ra nỗi sợ hãi cho cộng đồng mà còn đặt ra câu hỏi về sự cân bằng sinh thái và tác động của con người lên môi trường tự nhiên.(Ảnh:Critter Squad) Để giảm thiểu nguy cơ bị trăn tấn công, người dân sống gần khu vực có trăn cần nâng cao cảnh giác, tránh đi vào rừng một mình và luôn mang theo dụng cụ tự vệ. Ngoài ra, việc bảo vệ môi trường sống tự nhiên của trăn cũng là một biện pháp quan trọng để hạn chế xung đột giữa con người và loài bò sát này.(Ảnh:Britannica) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.