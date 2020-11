Kinh dị những loài nhện khổng lồ không dành cho hội yếu tim

Nhện Grammostola: hay nhện khổng lồ nâu đỏ, thường được tìm thấy nhiều nhất ở Brazil, Uruguay và Argentina; Chúng khá hiền lành, có độc tố nhẹ, được nhiều người nuôi kỹ càng như thú cưng trong nhà. Nhện Cerbalus aravaensis là loài nhện có 2 màu đen và trắng, được phát hiện tại những bụi cát ở Israel vào năm 2009. Chúng có kích thước 14 cm, thường sống dưới mặt đất và yêu thích màn đêm. Nhện du mục Brazil là loài nhện độc nhất thế giới theo sách kỉ lục Guinness. Nằm trong danh sách những loài nhện khổng lồ to nhất thế giới với đặc tính hung hăng, chúng sống chủ yếu tại khu vực phát triển của cây chuối; tấn công con mồi bằng cách chích nọc độc. Nhện lạc đà có kích thước 12-15 cm với một con trưởng thành, tuy có kích thước to lớn nhưng loài nhện này lại khá nhút nhát, sợ con người và những loài động vật to lớn khác. Nhện tơ vàng có kích thước lên tới 20cm, là loài nhện chứa nọc độc với độc tố khá cao cùng khả năng giăng tơ khổng lồ và kiên cố lên đến 2m để tạo bẫy và tóm gọn con mồi. Nhện Poecilotheria Rajaei có kích thước 20cm, nhiều màu sắc ấn tượng (hồng nhạt pha xám ở bụng), di chuyển nhanh, có chứa nọc độc với hàm lượng độc tố cao, có thể giết chết chuột, những con chim nhỏ và rắn. Nhện khỉ đầu chó là loài quý hiếm trên thế giới kích thước lên tới 20cm. Chúng ăn côn trùng, chứa độc tố mạnh, một vết cắn của một nhện khỉ đầu chó non có thể khiến một người trưởng thành ngứa ngáy, khó chịu đến 5 ngày. Nhện Xenesthis monstrosa có kích thước 23cm tính cả sải chân, chúng được tìm thấy nhiều nhất ở Colombia và Brazil, màu đen, thân hình chứa đầy lông màu nâu hoặc đỏ; ăn côn trùng lớn, thằn lằn nhỏ và các loại chuột nhưng vô hại với con người. Nhện cá hồi hồng ăn chim có kích thước 25 cm tính cả sải chân, chúng chỉ ăn các loại côn trùng, thằn lằn, ếch và chuột. Chúng săn mồi bằng cách bắn nọc độc và hạ gục “chiến lợi phẩm” rồi phun dịch tiêu hóa lên đó trước khi ăn thịt. Nhện thợ săn có kích thước: 30cm + sải chân dài 15cm, là loài nhện nổi tiếng bởi kích thước to lớn, tốc độ di chuyển cực nhanh và khả năng săn mồi cực nhạy, được tìm thấy nhiều nhất ở châu Á. Nhện ăn chim Goliath có kích thước: > 30cm + sải chân dài 2,5cm, nặng hơn 100g. Với kích thước to lớn của mình, nhện ăn chim Goliath có thể nuốt trọn cả một con chim trưởng thành. Đặc biệt, với cặp răng ranh dài tới 2cm, loài nhện này hoàn toàn có khả năng đâm thủng da con người. 10 loài động vật sống lâu nhất thế giới

