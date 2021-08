Khoe “chùm nho” lạ, cô gái vỡ òa khi biết giá trị khủng

Một viên đá kỳ lạ hình chùm nho đã được cô gái ở Tân Cương tìm thấy trong lúc đi hái hoa. Đặc biệt, nó có màu xanh ngọc bích vô cùng đẹp mắt nên cô đã đem nó về nhà để nhờ người xem giúp. Viên đá do rất nhiều khối tròn nhỏ dính vào nhau mà tạo thành, quan sát kỹ thấy viên đá có nhiều đường vân mờ. Bề mặt như phủ một lớp phấn trắng và rất cứng. Sau khi đăng một vài hình ảnh về viên đá lên mạng, cô nàng nhận được rất nhiều lời khuyên và quyết định đem nó tới trung tâm kiểm định đá quý để chuyên gia xem xét. Các chuyên gia của trung tâm đã thẩm định và thông báo với cô rằng, viên đá mà cô nhặt được là đá Prehnite. Nó còn có hình dạng đặc biệt nên được định giá khá cao. Một doanh nhân sau khi đọc được thông tin này đã trực tiếp đến nhà cô gái để thương lượng giá cả. Cuối cùng, "chùm nho" của cô gái từ Tân Cương đã được bán lại với mức giá là 190.000 NDT (hơn 650 triệu VND). Prehnite được biết đến là một loại inosilicate của canxi và nhôm với công thức: Ca 2 Al (AlSi 3 O 10) (OH) 2. Loại đá này có khá nhiều màu sắc, biến đổi tùy theo thành phần và khu vực được hình thành từ không màu đến xám sang vàng, vàng-lục hoặc trắng. Đá Prehnite được tạo thành từ các lỗ hổng trong dung nham bazan. Người ta biết đến loại đá này lần đầu tiên vào năm 1788 cho một sự xuất hiện ở cá heo Karoo ở Cradock , tỉnh Đông Cape , Nam Phi. Đá Prehite được đặt theo tên của đại tá Hendrik Von Prehn, người Hà Lan và cũng là người phát hiện ra nó. Đá Prehite thường có màu xanh lá cây, màu vàng hoặc trong suốt nhưng phổ biến nhất là xanh lá mạ. Đá Prehnite có cấu trúc tinh thể nên thường xuất hiện dưới dạng hình lăng trụ và thon nhọn. Những tinh thể lớn thường được tìm thấy ở trạng thái như thạch nhũ. Đá Prehnite được cho là có thể giúp chủ nhân cải thiện và tăng cường được hệ miễn dịch, tuần hoàn máu của cơ thể. Loại đá này cũng có khả năng làm sạch không khí nên nó tốt cho phổi, hệ hô hấp. Prehnite cũng giúp chủ nhân cải thiện được giấc ngủ, giúp ngủ ngon hơn, sâu giấc, ít gặp ác mộng và không bị giật mình khi ngủ. Ngoài ra nó cũng giúp cải thiện hệ tiêu hóa và mang lại cho chủ nhân cảm giác dễ chịu hơn, giảm cơn đau do dạ dày, bị ợ hơi, ợ nóng… Hiện nay đá Prehnite được dùng để điêu khắc thành món trang sức đắt tiền: vòng tay, dây chuyền, mặt dây chuyền, nhẫn, hoa tai, charm… rất đa dạng. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới.

