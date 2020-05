Khẩu trang cà phê Việt Nam xuất khẩu Mỹ, Nhật có gì đặc biệt?

Ý tưởng về một chiếc khẩu trang làm từ...cà phê được ông Lê Thanh - giám đốc Công ty cổ phần Veritas Shoes Việt Nam ấp ủ từ cuối năm 2019 khi ô nhiễm không khí ở nước ta ngày càng đáng báo động. Người dân có ý thức đeo khẩu trang bảo vệ sức khỏe, đồng nghĩa với việc 'rác khẩu trang' cũng xuất hiện nhiều hơn. Đầu tháng 1/2020, khi dịch COVID-19 bùng nổ, chớp cơ hội, ông Thanh cùng đồng sự dồn sức làm khẩu trang cà phê. Sau nhiều tháng miệt mài, đầu tháng 4, những chiếc khẩu trang cà phê đầu tiên trên thế giới mang thương hiệu "AirX" đã xuất xưởng. "Khi mọi người cùng đeo khẩu trang, ngoài yêu cầu kháng khuẩn, vì môi trường, còn phải mang tính thời trang và tinh tế". Và dĩ nhiên mẫu khẩu trang do công ty ông Thanh sản xuất đáp ứng đủ các yếu tổ đó. AirX có thiết kế nhìn qua tưởng chừng không có nhiều khác biệt so với các mẫu mã phổ biến trên thị trường nhưng thực chất lại cực kỳ đặc biệt. Khẩu trang sử dụng công nghệ kháng khuẩn với hai lớp, trong đó lớp ngoài được dệt bằng sợi cà phê, có thể giặt mỗi ngày. Có 4 nút kim loại đính giữ hai sợi dây đeo như những chiếc nút của quần jean, đảm bảo yếu tổ thẩm mỹ và thời trang cho cả những người dùng "thời thượng" nhất. Bên trong là lớp màng lọc tự phân hủy sinh học, được sản xuất theo công nghệ kết hợp "nano bạc" và "cà phê", có thể gỡ ra vệ sinh và luồn vào dễ dàng. AirX có thiết kế FlexKnit ôm sát mũi nhưng vẫn êm dịu cho da, không gây kích ứng. Các màu sắc cơ bản từ trang nhã đến cá tính cho người dùng thoải mái lựa chọn. Mỗi chiếc màng lọc có thể sử dụng tối đa 30 ngày không cần giặt, với hiệu quả được chứng nhận tiêu chuẩn AATCCC 100 bởi QUATEST 3. Mỗi khẩu trang cà phê AirX được bảo quản riêng trong từng bao bì ba lớp chuyên dụng, đảm bảo tối đa chức năng khử trùng của màng lọc với các phân tử nano bạc. Điều khác biệt nhất ở chiếc khẩu trang made in Việt Nam này là mùi hương cà phê tự nhiên, khiến trách nhiệm “đeo khẩu trang” không còn là điều gì đó quá ngột ngạt. Người dùng cảm thấy thư giãn hơn, thoải mái hơn nhiều khi đeo khẩu trang, lại bảo vệ sức khỏe. Về giá thành sản phẩm, hiện AirX đang được theo gói 5 chiếc với giá 445.000 đồng/gói, tương đương 89.000 đồng/chiếc. Như vậy, chi phí đối với người dùng sẽ vào khoảng 3.000 đồng/ngày cho tháng đầu tiên và 1.000 đồng/ngày những tháng còn lại khi chỉ cần thay thế màng lọc sau 30 ngày sử dụng. So với dòng khẩu trang y tế, khẩu trang cà phê có giá cao hơn đáng kể nhưng trong khi khẩu trang y tế chỉ dùng một lần, AirX có thể giặt và tái sử dụng. Ông Lê Thanh cho biết: "người dùng có thể tiết kiệm tối đa 1.000 - 3.000 đồng/ngày". Hiện tại, khẩu trang cà phê Việt Nam đang được các khách hàng nước ngoài ưa chuộng., xuất sang châu Âu, Nhật, Mỹ. Công ty đã mở rộng gấp đôi, dây chuyền chạy 24/24h và kiểm soát chất lượng gắt gao. Cách giặt khẩu trang cà phê. Nguồn: Youtube

