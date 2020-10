iPhone chính hãng, xách tay đua nhau giảm giá trước ngày iPhone 12 ra mắt

Ngày 13/10, iPhone 12 sẽ chính thức ra mắt người dùng sau 1 năm chờ đợi. Lúc này, nhiều sản phẩm iPhone khác từ chính hãng đến sách tay đều ở trong tình trạng bốc hơi "giá". Theo đó, mẫu iPhone 7 vào đầu tháng 5 có giá từ 9,9 triệu đồng nay còn 8,9 triệu đồng với giá bán chính hãng. Mẫu đắt nhất hiện tại iPhone 11 Pro Max bản 64GB giảm về mức 25-29 triệu đồng tuỳ vào số sim, màu và từng cửa hàng. iPhone XS qua sử dụng bản 64 GB cũng được rao bán với giá từ 10,6 triệu đồng, iPhone XS 256 GB qua sử dụng cũng có giá từ 12 triệu đồng. Thiết bị có chênh lệch về giá giữa các phiên bản màu sắc. Cụ thể, bản màu vàng có giá cao hơn 500.000 đồng so với màu đen. iPhone 11 giảm giá khá mạnh chỉ còn khoảng 16,9 triệu đồng. Nếu muốn được giảm giá nhiều hơn nữa, khách hàng có thể mua hàng qua hình thức online vì sẽ được giảm thêm từ 2 đến 3 triệu đồng, tổng mức giảm giá sẽ rơi vào khoảng 7 đến 10 triệu đồng so với giá niêm yết hàng xách tay ở thời điểm cao nhất. iPhone X có giá 7,5 triệu đồng cho bản 95% và hơn 9 triệu cho bản 99%, iPhone X 64 GB 95% đang được giảm trong tầm giá 7,5 triệu đồng và bản 99% có giá hơn 9 triệu đồng. Đây cũng là sản phẩm được nhiều khách hàng chọn mua vì có mức giá vừa túi tiền. iPhone 8 được nhiều người lựa chọn bởi pin tốt, thiết kế đẹp, tiện dụng và mức giá hợp lý tại thời điểm này. iPhone 11 hàng xách tay duy trì ở mức giá khoảng 13-16 triệu đồng tuỳ phiên bản và được nhiều người dùng lựa chọn. iPhone 7 Plus từng là iPhone bán chạy nhất tại Việt Nam trong thời gian dài, duy trì giá ở mức 12 - 14 triệu đồng. Sau khi iPhone 12 ra mắt, dự báo các mẫu iPhone đời cũ sẽ còn tiếp tục giảm giá mạnh hơn nữa.

Ngày 13/10, iPhone 12 sẽ chính thức ra mắt người dùng sau 1 năm chờ đợi. Lúc này, nhiều sản phẩm iPhone khác từ chính hãng đến sách tay đều ở trong tình trạng bốc hơi "giá". Theo đó, mẫu iPhone 7 vào đầu tháng 5 có giá từ 9,9 triệu đồng nay còn 8,9 triệu đồng với giá bán chính hãng. Mẫu đắt nhất hiện tại iPhone 11 Pro Max bản 64GB giảm về mức 25-29 triệu đồng tuỳ vào số sim, màu và từng cửa hàng. iPhone XS qua sử dụng bản 64 GB cũng được rao bán với giá từ 10,6 triệu đồng, iPhone XS 256 GB qua sử dụng cũng có giá từ 12 triệu đồng. Thiết bị có chênh lệch về giá giữa các phiên bản màu sắc. Cụ thể, bản màu vàng có giá cao hơn 500.000 đồng so với màu đen. iPhone 11 giảm giá khá mạnh chỉ còn khoảng 16,9 triệu đồng. Nếu muốn được giảm giá nhiều hơn nữa, khách hàng có thể mua hàng qua hình thức online vì sẽ được giảm thêm từ 2 đến 3 triệu đồng, tổng mức giảm giá sẽ rơi vào khoảng 7 đến 10 triệu đồng so với giá niêm yết hàng xách tay ở thời điểm cao nhất. iPhone X có giá 7,5 triệu đồng cho bản 95% và hơn 9 triệu cho bản 99%, iPhone X 64 GB 95% đang được giảm trong tầm giá 7,5 triệu đồng và bản 99% có giá hơn 9 triệu đồng. Đây cũng là sản phẩm được nhiều khách hàng chọn mua vì có mức giá vừa túi tiền. iPhone 8 được nhiều người lựa chọn bởi pin tốt, thiết kế đẹp, tiện dụng và mức giá hợp lý tại thời điểm này. iPhone 11 hàng xách tay duy trì ở mức giá khoảng 13-16 triệu đồng tuỳ phiên bản và được nhiều người dùng lựa chọn. iPhone 7 Plus từng là iPhone bán chạy nhất tại Việt Nam trong thời gian dài, duy trì giá ở mức 12 - 14 triệu đồng. Sau khi iPhone 12 ra mắt, dự báo các mẫu iPhone đời cũ sẽ còn tiếp tục giảm giá mạnh hơn nữa.