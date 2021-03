iPhone 2022 sẽ có thiết kế “siêu mỏng” nhờ camera unibody

Theo "chuyên gia tin đồn" Ming-chi Kuo, Apple sẽ tập trung vào việc cải thiện hơn nữa camera tele và chuyển sang ống kính 7 thành phần (7P) cho iPhone 2022.Camera của dòng iPhone 2022 cũng được tin sẽ chuyển sang kiểu thiết kế “thấu kính nguyên khối” (camera unibody), giúp giảm kích thước máy. Bên trong máy tích hợp motor cuộn để điều khiển hệ thống thấu kính. So với các module hiện tại, cách làm của Apple sẽ giúp tiết kiệm không gian trong máy, giúp công ty đưa vào các công nghệ mới hoặc giúp máy mỏng hơn, đồng thời làm tăng độ bền thiết bị. Apple cải thiện hơn nữa camera tele iPhone 22 khi chuyển sang ống kính 7 thành phần (7P). Trước đó, camera góc rộng của iPhone 12 cũng được Apple tích hợp 7P nhằm tăng khả năng thu nhận ánh sáng và giảm quang sai màu. Bên cạnh đó, Kuo cho biết Apple sẽ lần đầu tiên mang ống kính tele dạng tiềm vọng lên iPhone, có thể là model ra mắt năm 2023. Kuo cũng tuyên bố, Apple sẽ sử dụng bộ phát tín hiệu Face ID mới cho iPhone 2021. Bộ phát này sẽ được làm từ nhựa thay vì thủy tinh, nhờ sự cải tiến trong công nghệ sơn phủ. Mặc dù không được nhắc đến nhưng động thái này có thể mag lại lợi ích cho người dùng, đặc biệt là giúp giảm chi phí. Ngoài ra, bộ phát mới có thể giúp làm giảm diện tích notch tai thỏ. Apple có thể sẽ sử dụng ống kính 6 thành phần cho camera tele trên iPhone 2021 (iPhone 13 hoặc iPhone 12s), điều này sẽ giúp tăng độ sắc nét khi chụp ảnh. Ống kính camera tiềm vọng được đánh giá là tương lai nhiếp ảnh trên smartphone. Thay vì nằm dọc và bị giới hạn tiêu cự, các thấu kính được xếp nằm ngang với số lượng nhiều hơn. Nằm cuối thấu kính sẽ là một lăng kính có thể nhận hình ảnh. Thiết kế này cho phép máy ảnh zoom quang ở mức lớn hơn. "Chuyên gia tin đồn" này còn cho rằng iPhone năm 2022 sẽ có tên gọi iPhone 13, trong khi model năm nay sẽ là iPhone 12s. Sử dụng màn hình LTPO 120 Hz, màn hình luôn bật (Always on Display).

