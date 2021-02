iPhone sẽ đẹp thế nào nếu không còn "tai thỏ", màn hình tràn viền?

Theo MyDrivers, mẫu iPhone thế hệ mới đang được Apple thử nghiệm nội bộ. Nếu thành công, Apple có thể trình làng smartphone này vào năm 2022. Một báo cáo mới nhất cho rằng Apple đang thử nghiệm nguyên mẫu iPhone 13 không có “tai thỏ” bên trong. Nếu thử nghiệm thành công, iPhone 13 và các mẫu iPhone tiếp theo có thể sẽ không còn "tai thỏ" - phần khuyết đỉnh trên iPhone mà khá nhiều người dùng không thích. Apple mới đây cũng nhận được sáng chế về công nghệ màn hình tần số quét siêu cao. Theo mô tả về sáng chế trên website của Văn phòng Thương hiệu và Sáng chế Mỹ (USPTO), iPhone thế hệ mới có màn hình với tần số quét gấp hai, ba hoặc thậm chí bốn lần tốc độ làm mới ban đầu. Nguồn tin Jon Prosser gần đây đã tổng hợp một số tin đồn về loạt iPhone 13 (iPhone 12S) và đưa ra những dự đoán nâng cấp lớn nhất năm nay. Nguồn tin Prosser tin rằng các mẫu iPhone 13 Pro sẽ có màn hình tốc độ làm mới cao, giống như một số điện thoại Android. Điều này có nghĩa là toàn bộ trải nghiệm iOS sẽ mượt mà hơn so với hiện tại, vì màn hình sẽ được làm mới nhanh hơn. Apple sẽ gọi chiếc iPhone tiếp theo là iPhone 12s. Mặc dù nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng Apple có thể quyết định lựa chọn phương pháp an toàn và bỏ qua con số 13 được cho là không may mắn. Nguồn tin Prosser cho rằng iPhone 13 sẽ không có ống kính zoom tiềm vọng - có thể được dành cho iPhone năm 2022. Tuy nhiên, ông hoàn toàn chắc chắn iPhone 13 sẽ có nâng cấp camera. Các tin đồn cho thấy Apple sẽ trang bị máy quét LiDAR trên tất cả các mẫu iPhone 13, bao gồm cả những mẫu rẻ hơn. Các phiên bản Pro sẽ có thêm một ống kính camera. Vào năm ngoái, nguồn tin Prosser khẳng định rằng sẽ có một chiếc iPhone 13 không có cổng kết nối vào năm nay, dựa trên sạc không dây. Mặc dù điều đó có vẻ quá xa vời vào thời điểm đó nhưng nguồn tin tỏ ra khá chắc chắn. Khả năng các mẫu iPhone 13 Pro sẽ có tùy chọn bộ nhớ 1TB là không cao. Đây là một dung lượng lưu trữ khá lớn đối với một chiếc điện thoại nhưng nó sẽ phù hợp với các phiên bản Pro. Apple sẽ không đi theo con đường này vì nó sẽ giảm sự phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ iCloud - nguồn thu nhập hàng tháng của công ty.

