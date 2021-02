Màn hình bé, pin nhỏ khiến iPhone 12 mini "sớm nở chóng tàn"?

Apple quyết định sản xuất phiên bản cỡ nhỏ của dòng iPhone 12 5G với màn hình 5,4 inch nhằm hướng đến những người không muốn phải nhét điện thoại lớn hơn vào túi hoặc những người có bàn tay nhỏ gọn. Giá bán 699 USD của sản phẩm cũng khiến nó trở thành lựa chọn tốt cho những người không muốn chi quá nhiều tiền cho một điện thoại trong thời kỳ đại dịch. Từ đó, chiếc iPhone 12 mini ra đời với kích thước nhỏ cùng hàng loạt các trang bị cao cấp. Nó được kỳ vọng sẽ đưa xu hướng smartphone nhỏ gọn quay trở lại. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Counterpoint Research, iPhone 12 mini chỉ chiếm 5% tổng doanh số bán iPhone 12 series trong nửa đầu tháng 1 tại Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu William Yang của công ty nghiên cứu thị trường JP Morgan, nhu cầu đối với iPhone 12 mini tiếp tục không được như mong đợi theo tiêu chuẩn của Apple, khiến ông phải cắt giảm mức doanh số kỳ vọng của iPhone 12 mini xuống còn 11 triệu chiếc. Một số nguồn tin cho rằng, Apple đang chuyển dần việc sản xuất iPhone 12 mini sang iPhone 12 Pro để đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Theo đánh giá, sự khác biệt của iPhone 12 mini so với những iPhone 12 khác là quá xa. Cho nên xét nhiều góc độ, iPhone 12 Mini chưa thực sự "ngon". Nguyên nhân dẫn đến thất bại của iPhone 12 mini một phần đến từ việc iPhone SE 2020 phổ biến hơn. Điều đó cũng cho thấy smartphone màn hình nhỏ không được nhiều người dùng ưa chuộng. Có nhiều lý do khiến smartphone màn hình nhỏ không còn phổ biến. Người dùng ngày càng tiêu thụ nhiều nội dung trên smartphone, thậm chí xem chương trình TV trên điện thoại nhiều hơn xem trên TV. Các nền tảng trên Internet đang tập trung vào nội dung thu hút người dùng so với những phương tiện giải trí truyền thống. Bên cạnh đó, iPhone 12 Mini có dung lượng pin chỉ 2.227mAh. Có vẻ như người tiêu dùng không muốn sở hữu một chiếc iPhone 5G nhưng lại có dung lượng pin thấp Trong phân khúc giá của iPhone 12 mini, nó phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ Android cao cấp khác và thậm chí là chính "gà nhà" như mẫu iPhone 11. Nhiều người dùng vẫn ưu tiên chọn mua iPhone 11 vì thiết bị này có kích thước lớn và pin khỏe hơn Hầu hết mọi người mua mẫu iPhone 12 thông thường, vốn có thời lượng pin tốt hơn và màn hình lớn hơn iPhone 12 mini.

