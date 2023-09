iPhone 15 Ultra nâng cấp nổi bật sao khiến iFan mê mẩn?

iPhone 15 Ultra có thiết kế mới với cạnh cong hơn và khung titan, cùng với nút Action thay thế cho nút tắt tiếng trên iPhone 14 Pro Max. Sử dụng chip A17 Bionic mới, iPhone 15 Ultra sẽ có hiệu năng mạnh mẽ hơn so với chip A16 trên iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Ultra sẽ có khả năng zoom quang 6x, trong khi iPhone 14 Pro Max chỉ có thể zoom 3x. iPhone 15 Ultra sẽ có cổng USB-C, mang lại tốc độ sạc và truyền dữ liệu nhanh hơn so với cổng Lightning của iPhone 14 Pro Max. Màn hình của iPhone 15 Ultra sẽ sáng hơn, với khả năng lên tới 2.500 nit, so với 2.000 nit trên iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Ultra có tùy chọn bộ nhớ trong tiêu chuẩn lên đến 256GB, cũng như phiên bản bộ nhớ tối đa 2TB. iPhone 15 Ultra sẽ chạy trên iOS 17 ngay khi xuất xưởng, và sẽ nhận được cập nhật lâu hơn so với iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Ultra có khả năng thời lượng pin lâu hơn nhờ chip 3nm và tốc độ sạc nhanh hơn với cổng USB-C. Có thông tin cho rằng iPhone 15 Ultra có thể là một mẫu iPhone hoàn toàn mới và cao cấp hơn iPhone 14 Pro Max về cấu hình và giá bán. Sự kiện ra mắt của sản phẩm này dự kiến vào ngày 12/9 tại sự kiện Wonderlust, cùng với iPhone 15 Pro Max. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

iPhone 15 Ultra có thiết kế mới với cạnh cong hơn và khung titan, cùng với nút Action thay thế cho nút tắt tiếng trên iPhone 14 Pro Max. Sử dụng chip A17 Bionic mới, iPhone 15 Ultra sẽ có hiệu năng mạnh mẽ hơn so với chip A16 trên iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Ultra sẽ có khả năng zoom quang 6x, trong khi iPhone 14 Pro Max chỉ có thể zoom 3x. iPhone 15 Ultra sẽ có cổng USB-C, mang lại tốc độ sạc và truyền dữ liệu nhanh hơn so với cổng Lightning của iPhone 14 Pro Max. Màn hình của iPhone 15 Ultra sẽ sáng hơn, với khả năng lên tới 2.500 nit, so với 2.000 nit trên iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Ultra có tùy chọn bộ nhớ trong tiêu chuẩn lên đến 256GB, cũng như phiên bản bộ nhớ tối đa 2TB. iPhone 15 Ultra sẽ chạy trên iOS 17 ngay khi xuất xưởng, và sẽ nhận được cập nhật lâu hơn so với iPhone 14 Pro Max. iPhone 15 Ultra có khả năng thời lượng pin lâu hơn nhờ chip 3nm và tốc độ sạc nhanh hơn với cổng USB-C. Có thông tin cho rằng iPhone 15 Ultra có thể là một mẫu iPhone hoàn toàn mới và cao cấp hơn iPhone 14 Pro Max về cấu hình và giá bán. Sự kiện ra mắt của sản phẩm này dự kiến vào ngày 12/9 tại sự kiện Wonderlust, cùng với iPhone 15 Pro Max . Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.