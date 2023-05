Rò rỉ thiết kế khác lạ của iPhone 15 Ultra khiến iFan "ưng bụng"

Trong video, iPhone 15 Ultra có mặt lưng màu trắng cùng 3 tùy chọn màu khung khác lạ: Xanh dương, Xanh lá và Cam. Về phần camera, video cho thấy cụm 3 camera sau được thiết kế mở rộng cùng khu vực màn hình phụ, chứa một số thông báo ứng dụng và thời gian. Riêng về thiết kế, các cạnh của iPhone 15 Ultra được thiết kế bo cong mềm mại hơn, viền màn hình được thu gọn lại, trở nên mỏng hơn. Theo như thông tin rò rỉ nếu thật sự Apple cho ra mắt dòng sản phẩm cao cấp mới với tên gọi iPhone 15 Ultra. Thì có thể dòng máy này sẽ được trình làng tại sự kiện ra mắt các mẫu iPhone 15 series được tổ chức thường kỳ vào mùa thu, có thể sẽ là tháng 9 của năm 2023. Những năm gần đây Apple được cho là đang phải đối mặt với tình trạng giảm tỷ suất lợi nhuận. Vì thế rất có thể công ty sẽ phải định giá sản phẩm cao hơn để bù đắp lại. Với tin đồn Apple sẽ có cho ra mắt iPhone 15 Ultra với hàng loạt những tính năng mới, cải tiến, nâng cấp với các chất liệu cao cấp hơn, bền bỉ hơn so với các model máy trước đây của mình. Apple thường sẽ tung ra các tùy chọn màu sắc khá đặc trưng cho từng dòng iPhone mới của mình. Giống như trên dòng iPhone 12 Pro, Pro Max thì có màu xanh dương, dòng 13 Pro, Pro Max thì có màu xanh đá, 14 Pro, Pro Max thì có màu tím than cực nổi bật. Vì vậy dòng iPhone 15 Ultra năm nay cũng sẽ không ngoại lệ, chắc chắn sẽ có các phiên bản màu sắc đặc trưng riêng. Theo như các thông tin từ 9to5Mac, thì có thể Apple đã có kế hoạch bổ sung thêm các tuỳ chọn màu sắc mới cho dòng iPhone 15 Series năm nay. Cụ thể, theo thông tin rò rỉ thì có thể dòng iPhone 15 Ultra, Pro, Pro Max sẽ có màu đỏ rượu. Bản màu sắc này sẽ đậm hơn so với bản màu đỏ tươi đã từng xuất hiện trên dòng iPhone 11 và XR trước đây. Đối với dòng iPhone 15 tiêu chuẩn và Plus đang có thử nghiệm màu xanh Cyan và màu hồng sẫm. Theo một thông tin báo cáo từ TrendForce cho biết rằng dòng iPhone 15 Ultra năm nay sẽ được trang bị vi xử lý với Apple A17 Bionic mới nhất. Và đây cũng là con chip đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 3nm tiến tiến nhất của nhà Apple. Đảm bảo sẽ mang đến những trải nghiệm sử dụng hiệu năng vượt trội, ấn tượng hơn người anh tiền nhiệm A16. >>>Xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

