Lộ chi tiết giúp iPhone 15 Ultra là cực phẩm nhiếp ảnh của Apple

Mới đây, có những tin tức đáng chú ý về dòng sản phẩm iPhone 15 của Apple. Dòng điện thoại cao cấp nhất trong loạt này được xác định là iPhone 15 Ultra. Theo thông tin từ Andrew O'Hara, một nguồn tin uy tín từ Apple Insider, iPhone 15 Ultra đang được xem là phiên bản nhiếp ảnh cực phẩm của Apple, vượt trội hơn cả chiếc iPhone 15 Pro Max. Các tin đồn ban đầu khi dòng iPhone 15 còn chưa ra mắt đã cho rằng, phiên bản cao cấp sẽ mang tên iPhone 15 Ultra thay vì iPhone 15 Pro Max. Tuy nhiên, sau đó, các tin tức khác lại đề cập đến tên gọi iPhone 15 Pro Max cho phiên bản cao cấp. Thông tin mới đây từ Andrew O'Hara lại xác nhận, tên gọi chính thức cho phiên bản cao cấp nhất sẽ là iPhone 15 Ultra. Một điểm nổi bật là khả năng zoom của camera trên iPhone 15 Ultra. Theo tin tức trước đó, dự kiến iPhone 15 Ultra sẽ trang bị khả năng zoom quang 5x-6x. Tuy nhiên, Andrew O'Hara lại khẳng định rằng, iPhone 15 Ultra sẽ có khả năng zoom 10x, đối đầu trực tiếp với Samsung Galaxy S23 Ultra, một trong những chiếc điện thoại có khả năng zoom tốt nhất trên thị trường. Về thiết kế, iPhone 15 Ultra và iPhone 15 Pro Max sẽ có nhiều điểm tương đồng. Cả hai phiên bản đều sử dụng khung titan, nút hành động thay vì công tắc tắt tiếng, và chip A17 Bionic sản xuất trên tiến trình 3nm. Màn hình của iPhone 15 Ultra sẽ rộng 6,7 inch và pin sẽ có dung lượng lớn hơn so với phiên bản Pro Max. Một số cải tiến khác bao gồm viền màn hình mỏng hơn và ống kính camera mới. Thông tin về giá cả cũng đã được đề cập. Dự kiến giá của iPhone 15 Pro sẽ cao hơn phiên bản tiêu chuẩn khoảng 100 USD, trong khi phiên bản cao cấp nhất, iPhone 15 Ultra, có thể tăng thêm 200 USD so với phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, việc giá cả tăng cao có thể ảnh hưởng đến sự quan tâm của người tiêu dùng, do đó, Apple có thể giảm số lượng sản xuất để đảm bảo chất lượng và độ xịn sò của sản phẩm. Mời quý độc giả xem thêm video: “Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023.

