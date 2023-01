iPhone 15 còn chưa ra mắt, lộ thông số “khủng” của iPhone 16 Pro

Trong một tweet được chia sẻ trên Twitter, leaker ShrimpApplePro đã gợi ý rằng iPhone 16 sẽ có chipset A18 Bionic dựa trên tiến trình 3nm của TSMC để có hiệu suất CPU và GPU tốt hơn. Ngoài ra, dòng iPhone 2024 cũng sẽ sử dụng RAM LPDDR5X nhanh hơn. Để so sánh, iPhone 14 Pro có RAM LPDDR5 và công nghệ cũng sẽ được áp dụng trên loạt iPhone 15 Pro dự kiến ra mắt vào mùa thu năm nay. Về bộ xử lý, chip A17 Bionic của iPhone 15 Pro sẽ dựa trên quy trình chip N3B của TSMC trong khi iPhone 16 sẽ đi kèm với chip A18 Bionic dựa trên quy trình 3nm. Như đã đề cập trước đó, Apple không muốn thay đổi loại RAM với dòng iPhone 15. Tuy nhiên, các mẫu iPhone 15 Pro cao cấp hơn dự kiến sẽ được nâng cấp dung lượng lên 8GB thay vì 6GB như thế hệ trước. Cải tiến này hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm đa nhiệm tốt hơn cho người dùng. Trong khi RAM LPDDR5X trên dòng iPhone 16 sẽ cho phép thiết bị hoạt động tốt hơn đáng kể. Điều này bao gồm quản lý ứng dụng tốt hơn và tăng thời lượng pin. Dù vậy, cần lưu ý rằng dòng iPhone 16 phải còn gần 2 năm nữa mới ra mắt nên Apple có thể thay đổi bất cứ tính năng gì của các điện thoại này trong quá trình phát triển. Tin đồn này được đưa ra khi nhà cung cấp Cirrus Logic của Apple cho biết công ty sẽ tung ra chip tín hiệu hỗn hợp hiệu suất cao (HPMS) cho điện thoại thông minh vào năm tới (Bộ HPMS do Cirrus Logic sản xuất có trình điều khiển xúc giác cho Taptic Engine của iPhone). Theo như một số thông tin rò rỉ trước đó, iPhone 16 sẽ được trang bị màn hình 6.3 inch và đi kèm với tấm nền Super Retina XDR OLED, lớn hơn so với mức 6.1 inch ở các phiên bản trước đây. Điều này cũng khá hợp lý bởi đại đa số người dùng hiện nay rất ưa chuộng những chiếc smartphone màn hình lớn và để có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng khả năng cao Apple cũng sẽ thay đổi về kích thước màn hình cho iPhone 16 khi ra mắt, khá giống với nguyên nhân của việc khai tử phiên bản mini ở thế hệ iPhone 13 trước đây. Tuy nhiên khá đáng tiếc là những thông tin liên quan và hình ảnh về thiết kế của iPhone 16 vẫn còn khá hạn chế nhưng theo những dự đoán khác nhau thì khả năng cao từ iPhone 15 series trở đi Apple sẽ chuyển đổi cho các thiết bị sử dụng màn hình viên thuốc cùng công nghệ Dynamic Island độc đáo thay cho notch tai thỏ đặc trưng trước đây. Chính vì thế mà rất có thể ở iPhone 16 chúng ta sẽ được thấy màn hình được làm theo nét đặc trưng mới với màn hình đục lỗ viên thuốc. Việc tăng kích thước màn hình cũng như sử dụng màn hình với thiết kế viên thuốc sẽ giúp iPhone 16 có thể có được không gian hiển thị rộng rãi hơn và giúp máy có một vẻ ngoài thêm phần đẹp hơn. Chưa dừng lại ở đó, từ thế hệ iPhone 16 thì cổng sạc Lightning đặc trưng của nhà Apple sẽ chính thức bị thay thế bằng cổng sạc USB Type-C cho các thế hệ sản phẩm công nghệ điện tử mới của hãng. Bởi Liên minh châu Âu đã buộc tất cả nhà sản xuất điện thoại và đồ điện tử, trong đó có cả Apple tới cuối năm 2024 phải chuyển qua sử dụng cổng sạc USB Type-C nhằm hạn chế rác thải điện tử để bảo vệ môi trường. Không chỉ được thay đổi về cổng sạc mà ngay ngay cả dung lượng pin của Phone 16 sẽ được nâng cấp cao hơn so với các phiên bản tiêu chuẩn ở các thế hệ trước đây với dung lượng 4.300 mAh. >>>Xem thêm video: Ấn tượng với sản phẩm mới của Apple - Nhiều nâng cấp giá ít biến động (Nguồn: VTV24).

