iPhone 14 sẽ là dòng máy đầu tiên áp dụng công nghệ “cực nhanh"

Một báo cáo mới đây cho thấy Apple sẽ trang bị cho dòng iPhone 14 Series sắp tới của mình tính năng sạc nhanh 30W, tăng nhẹ so với công suất sạc 27W trước đó. Con số này có thể không lớn nhưng do dung lượng pin của iPhone nhỏ hơn các điện thoại Android nên tốc độ sạc sẽ tốt hơn. Nếu công suất sạc pin iPhone 14 tăng lên 30W, nó có thể sạc đầy pin trong vòng chưa đầy 1 giờ. Dù smartphone Android đã hỗ trợ sạc nhanh 120W và thậm chí là 200W nhưng phía Apple vẫn giới hạn tốc độ sạc nhanh trên iPhone được cho là vì muốn tránh các rủi ro có thể xảy ra. Dòng iPhone 14 năm nay sẽ bao gồm iPhone 14 6,1 inch, iPhone 14 Pro 6,1 inch, iPhone 14 Max (hoặc Plus) 6,7 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch. iPhone 14 sẽ được trang bị thép không gỉ, cùng với nam châm MagSafe mạnh hơn, giúp các phụ kiện bám vào nó tốt hơn. Ngoài ra, cuộn dây sạc không dây của điện thoại sẽ có khả năng sạc ngược. Tuy nhiên, tính năng này có thể bị vô hiệu hóa khi ra mắt. Các mẫu iPhone 14 Pro cao cấp hơn sẽ loại bỏ thiết kế notch đặc trưng của dòng iPhone để chuyển sang sử dụng màn hình đục lỗ hiện đại hơn. Tuy nhiên, các điện thoại này được cho là có tới 2 lỗ đục trên màn hình, với một lỗ hình tròn chứa máy chiếm chấm phục vụ cho Face ID và một lỗ đục hình viên thuốc để chứa camera selfie, cảm biến hồng ngoại,... Ngoài ra, iPhone 14 Pro có thể loại bỏ thiết kế lồi của cụm camera sau, với tất cả các cảm biến nằm ngang với mặt kính. Sự đánh đổi sẽ là một khung máy dày hơn một chút. Các tin đồn khác bao gồm khung titan và sự trở lại của các nút âm lượng tròn. Theo các báo cáo xuất hiện thời gian qua, iPhone 14 có thể không sử dụng chip 3 nanomet do những thách thức kỹ thuật. Nhưng chip A16 Bionic mới được đồn đại có thể dựa trên quy trình 4nm, và đây vẫn sẽ là bản nâng cấp từ A15 Bionic 5nm. Tuy nhiên, trong cùng một báo cáo, DigiTimes lưu ý rằng đối tác TSMC của Apple đang chuyển sang quy trình N4P mới dựa trên quy trình 5nm. Thay đổi này được cho là sẽ giúp iPhone 14 có hiệu năng được cải thiện chỉ khoảng 11% so với iPhone 13 và tiêu thụ năng lượng ít hơn 22%. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo gần đây cho biết, Apple có thể chuyển từ cảm biến chính 12MP trên iPhone 13 sang camera 48MP trên dòng iPhone 14 Pro. Theo Mark Gurman của tờ Bloomberg dự đoán vào tháng trước, sẽ có một đợt tăng giá với khoảng 100 USD (2,3 triệu đồng) trên phạm vi của dòng iPhone 14. Tuy nhiên, Phonearena thông tin, Apple vẫn có thể giữ nguyên giá. Một nguồn tin bí ẩn, đăng trên trang diễn đàn của cổng tìm kiếm số một Hàn Quốc Naver, Apple đã quyết định đóng băng giá ra mắt của iPhone 14 (model cơ bản). Quyết định này đến từ các giám đốc điều hành hàng đầu của công ty. Giá của iPhone 14 màu vani sẽ được đặt ở mức 799 USD (khoảng 24 triệu đồng).

