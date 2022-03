iPhone 13 màu xanh lá bất ngờ lộ diện trong sự kiện “Peek Performance”

Rạng sáng ngày 9/3 (theo giờ Việt Nam), Apple tổ chức sự kiện “Peek Performance” để ra mắt một số sản phẩm mới trong năm 2022. Phiên bản màu sắc mới của iPhone 13 và iPad Air 4 được cho là xuất hiện trong sự kiện này. Sự kiện mở đầu năm 2022 của Apple sẽ xuất hiện thêm một biến thể màu sắc mới cho iPhone 13, tương tự iPhone 12 màu tím năm ngoái. Đây cũng là lần đầu màu xanh lá đậm có trong danh mục lựa chọn của iPhone. Trước đó, hãng từng ra iPhone 11 Pro Max màu Midnight Green nhưng gam màu tối và nhạt hơn. Ngoài màu sắc, iPhone 13 và 13 mini màu xanh không khác biệt về cấu hình, vẫn dùng chip A15 Bionic, camera kép và giá từ 699 USD. Vào năm ngoái, sự kiện mùa xuân của Apple cũng giới thiệu phiên bản màu tím của iPhone 12 với mức giá không đổi. Do đó chúng ta có thể kỳ vọng phiên bản màu xanh của iPhone 13 năm nay cũng có giá được giữ nguyên. Mới đây, blogger rendersbynai đã tiết lộ một bộ hình ảnh kết xuất màu tím của iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max, tuyên bố chúng sẽ được tung ra vào ngày 11/3. Trước đó, phiên bản màu tím đã xuất hiện trên iPhone 11 và iPhone 12 tiêu chuẩn, chưa hề có trên dòng iPhone Pro. Ảnh kết xuất cho thấy chúng cũng khá giống với màu tím của iPhone 12 nhưng có độ bão hòa cao hơn. Có thông tin cho rằng iPhone SE 3 sẽ tiếp tục sử dụng nút Home vật lý và thiết kế giống như iPhone SE thế hệ trước. Nâng cấp quan trọng nhất là hỗ trợ mạng 5G, chip xử lý sẽ được nâng cấp lên A14 hoặc A15 và các thông số kỹ thuật của camera sẽ được cải thiện. Ngoài iPhone màu mới, tại sự kiện sắp tới Apple cũng trình làng iPad Air 5 nhưng chủ yếu nâng cấp cấu hình, còn kiểu dáng tương tự thế hệ trước. Máy dùng chip A15 Bionic, kết nối 5G, camera trước 12 megapixel góc siêu rộng. Apple cũng lần đầu cho thêm tùy chọn màu tím lên dòng tablet của mình. Tâm điểm của sự kiện diễn ra đêm nay sẽ là iPhone SE 5G giá rẻ, bên cạnh Mac Mini Pro, iMac 27 inch dùng chip M2 hay iPad Air 5. Hầu hết sẽ được cho đặt hàng ngay sau lễ ra mắt. Người dùng cũng có thể chờ đợi phiên bản iOS 15.4 chính thức với tính năng đáng chú ý là FaceID hỗ trợ mở khi đeo khẩu trang. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

