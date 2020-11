iPhone 12 chưa hết “hot”, Apple lại tung ra siêu phẩm mới?

Mới đây, Apple đã công bố sự kiện cuối cùng trong năm 2020 với tên gọi One more thing. Sự kiện này sẽ vén nốt bức màn bí mật cho các thiết bị được đồn đoán trong năm nay. Một trong những thiết bị được Fan mong chờ nhất là chiếc iPhone SE Plus, vốn đã được Apple úp mở từ cách đây 3 năm. Nhiều nguồn tin trước đó từng khẳng định rằng, Apple sẽ tiếp tục giới thiệu phiên bản Plus của iPhone SE, mẫu điện thoại tầm trung mà hãng đã ra mắt vào tháng 4 đầu năm, vào cuối năm nay. Theo chuyên gia rò rỉ MauriQHD, người từng không ít lần đưa ra những tin đồn chính xác về các sản phẩm chuẩn bị ra mắt của Apple, một phiên bản iPhone SE Plus lớn và iPhone SE 3 được trang bị chip A13 Bionic nhiều khả năng sẽ được ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Trước đó, từng có các tin đồn cho rằng, iPhone SE Plus sẽ có thiết kế giống iPhone 8 Plus với viền màn hình dày cùng nút Home vật lý ở bên dưới, trong khi một số nguồn tin lại cho rằng phiên bản Plus của iPhone SE lại có vân tay được trang bị ở cạnh bên, giống như iPad Air 4 mới của Apple. Do sự kiện lần 2 của Apple chỉ có sự xuất hiện của 4 phiên bản iPhone 12 mới, nên nhiều người hâm mộ đang rất trông chờ sự kiện lần này của 'Táo khuyết' sẽ có sự góp mặt của iPhone SE Plus. Tuy nhiên, theo báo cáo của nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng phiên bản iPhone SE Plus giá thấp của Apple sẽ chỉ ra mắt vào năm tới. Chính vì lí do đó, tiêu điểm của sự kiện này được sự đoán sẽ là màn ra mắt của những chiếc máy tính Mac chạy chip Silicon do Apple phát triển, thay vì những con chip Intel mà hãng đã dùng từ năm 2005. Đây là thông tin chính xác nhất cho tới thời điểm này. Trước đó, Apple nói rằng những chiếc máy tính Mac có chip ARM đầu tiên sẽ trình làng vào cuối năm 2020. Apple đồng thời chia sẻ mục tiêu sẽ thay thế toàn bộ chip Intel trên máy tính của mình trong thời gian 2 năm tới. Bloomberg mới đây đã đăng tải một báo cáo chi tiết hơn về sự kiện sắp tới của “táo khuyết”. Cụ thể, Bloomberg nói với 13-inch MacBook Air, 13-inch MacBook Pro và 16-inch MacBook Pro sẽ là những dòng máy tính đầu tiên có con chip ARM. Dù vậy, nguồn tin uy tín này khẳng định các phiên bản MacBook mới nói trên sẽ không có thay đổi nhiều về thiết kế. Đầu năm nay, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán Apple sẽ ra mắt MacBook Pro 13,3 inch và MacBook Air 13,3 inch chạy chip ARM trong năm nay. Thế nhưng nếu người dùng muốn những chiếc MacBook với thiết kế mới, họ nên chờ đợi đến năm 2021. Những chiếc MacBook đầu tiên dùng chip ARM được cho là sẽ có con chip dựa trên cấu trúc của chip Apple A14 đã có trên iPad Air và iPhone 12. Dù vậy, chúng được tối ưu cho những đặc biệt của laptop. Chuyển sang chip “cây nhà lá vườn” sẽ giúp Apple tung ra các máy tính mới nhanh hơn, giảm chi phí và kích hoạt nhiều tính năng mới như nối mạng di động, pin dài ngày. Bên cạnh đó, Airpods Studio cũng được cho là sẽ ra mắt tại sự kiện này. Airtags - thiết bị thú vị đã bị Apple loại khỏi 2 sự kiện trước đó cũng được mong đợi xuất hiên tại sự kiện ngày 10/11 sắp tới.

