iPhone 12 chính hãng về Việt Nam: Khách “than” Cellphones, Hoàng Hà, Lazada... “lật mặt”

Ngày 27/11, nhiều người tố Cell Phone "lươn lẹo" khi gọi điện, hẹn chốt khách rất chắc chắn nhưng khi khách hàng đi hơn 30km đến thì nhận thì nhân viên của đơn vị này trả lời rằng đã hết máy để giao. Được biết vị khách hàng này đã đặt trước chiếc iPhone 12 Pro nhiều ngày. Đến 20h tối cùng ngày, người này bổ sung thêm, nhân viên của Cell Phone đã gọi điện và mời anh tới nhận máy với lời giải thích rằng máy bị lỗi. Hoàng hà Mobile cũng là một trong những đơn vị được coi là có uy tín trong kinh doanh điện thoại tại Việt Nam. Theo thông báo, những mẫu máy do khách đặt trước sẽ về tới vào ngày 27/11, tuy nhiên có những người phản ánh rằng đơn đặt hàng từ trước đó một tháng cho tới nay vẫn nhận thông báo rằng chưa có hàng. Ngày 25/11, trang chủ của Hoàng Hà Mobile thông báo iPhone 12 series sẽ về vào ngày 27/11. Theo thông báo, khách hàng đặt trước ngày 27/11 sẽ được trả máy theo thứ tự từ sớm trước. Đối với iPhone 12 và 12 Mini, khách sẽ nhận máy từ 27-30/11. Riêng đối với iPhone 12 Pro và Pro Max, do lượng đặt hàng quá cao, đặc biệt ở màu vàng Gold nên đơn vị này chia thành 4 đợt trả hàng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng than phiền, Hoàng Hà Mobile lật mặt, mập mờ và không rõ ràng trong việc giao trả máy. Những câu hỏi của khách hàng được trả lời một cách chung chung, dồn người tiêu dùng vào thế bị động. Bên cạnh đó, Hoàng Hà Mobile cũng thừa nhận việc chưa thể kiểm tra được thứ tự đơn hàng, dẫn đến việc người tiêu dùng nghi ngờ đơn vị này mập mờ trong việc phân chia đợt, sẽ có những người quen biết nhưng đặt hàng sau mà lại được nhận trước. Trong khi đó, nhiều khách hàng đã đặt cọc trước cả tháng nhưng vẫn không thấy máy đâu. Thông tin ngoài lề các khách hàng bình luận, có lẽ một lượng lớn iPhone 12 này đã được giao trước cho các ca sỹ, người nổi tiếng, KOLs... đơn vị này tăng hiệu ứng truyền thông trước. Một khách hàng tố Hoàng Hà Mobile "lật mặt" khi đơn vị này báo hết hàng, đối lập với tin nhắn thông báo chắc chắn ngày hôm trước. Ngoài hệ thống cửa hàng, nền tàng thương mại điện tử Lazada cũng cho đặt trước iPhone 12 Series nhưng người dùng cũng phải chờ mòn mỏi với những câu trả lời không đầu cuối từ nhà cung cấp. Lazada trả lời một cách mập mờ, không chắc chắn về thời gian giao hàng bất chấp việc nhận cọc và trạng thái đã chuyển sang "đã nhận". Không chỉ thế, khi người mua đặt hàng trên Lazada, phía đơn vị này sẽ chỉ hiện thông báo đã tiếp nhận đơn chứ không hề thông báo về thời gian dự tính khách hàng sẽ được nhận máy.

